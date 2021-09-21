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世報9/25主辦 壽險信託及遺產規劃線上講座

【洛杉磯訊】
9/25 講座註冊
9/25 講座註冊

世界日報主辦的「壽險信託及遺產規劃」線上講座，將在9月25日（星期六）上午11時舉行，這是牛年理財講座的第七場，歡迎民眾註冊免費聽講及線上諮詢，註冊講座網址：bit.ly/3ncg6sI，或掃描二維碼（見圖）進行註冊。

美國開國元勛之一，也是百元鈔票上的人物Benjamin Franklin曾經說過一句名言：「在這世上，只有死亡和稅收是不可避免的。」而遺產規劃之所以成為財富規劃的專有領域，就是建立在這個基本事實的基礎上。不管願不願意，每個人終究都要面對它們。因此在專家帶領下可積極地面對這個議題。

在此次講座中，本報特邀紐約人壽在房壽險及遺產規劃領域的顧問宋揚（Helen 宋），來幫助民眾對「 壽險及遺產規劃」 有更近一步的認識，為大家答疑解惑；另有周恩明律師亦將與會。講座主持人為紐約人壽副總裁孫東明，他是特許財務顧問ChFC、及高端財務規劃專家。

同時，九月份在全球被定義為「Life Insurance Awareness Month」，也就是人壽保險宣傳月，主旨是幫助一般民眾瞭解擁有足夠。

人壽保險的重要性，鼓勵大家更好地了解生命的價值，並為了保護自己和摯愛

親人做好準備。

以下是此次要講解的內容：（1）解密這些遺產規劃的構建，原理以及如何運作。（2）詳細介紹為達到不同財務目標、而設計和創建的各種類型信託。（3）著重講解，用於規避州政府認證法庭程序的可更改生前信託（Revocable Living Trust）。（4）著重講解，用於減免遺產繼承稅的不可更改壽險信託。

作為華人固有思維，避免不了有人不喜歡提前討論身後事，但其實，在越來越重視家族利益的當下，這樣的想法早已落伍。在生時正確的處理和提前安排身後的資產，才能確保子孫的福祉和家族資產的順利延續。

只要註冊講座及當天聽講的民眾，還有機會獲得由世界日報提供的禮卡抽獎機會，每場抽 25元 Amazon禮卡 (每場10名)，並再自動加入年底大抽獎的名單，年底大抽獎將再抽出12名幸運者，每人各獲 100元 Amazon禮卡。世界日報總計為牛年理財八場講，共提供3200元禮卡。

壽險 世界日報 紐約

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