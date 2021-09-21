安卓第九代電視盒 中秋期間特惠108元

安卓 第九代電視盒，中秋期間特惠108元，至9月底止。

中華數碼表示，中秋期間特拋出兩項產品優惠。九代電視盒是最新一代電視盒，近千中國 、台灣 、歐美、日韓電視直播。 看同步新聞、體育比賽，有回看七天功能，海量中外各國高清電影、連續劇、綜藝和私密節目、中英文YouTube。可聲控智能選節目，機盒內有卡拉OK，應用免費點唱，如咪咕愛唱、家庭KTV 、 K歌之王。所有節目無地區限制、無 VIP和廣告。一次購買，永久使用無月費，外州可郵寄。

另外，中華數碼的家庭卡拉OK ，新推出的機型配有混音和高音質雙喇叭，有錄音功能，附帶兩支無線嘜。有藍牙功能和外接線含 USB 接口。可連接安卓電視盒、手機或iPad的藍牙。選用成千上萬的免費歌曲，特價 148元。

中秋期間，同時購買安卓電視盒和卡拉OK機，還可優惠減價 20元。數量有限，賣完為止。 中華數碼歡迎參觀展示室，地址是 8736 Valley Blvd., Suite A. Rosemead, CA (毛家菜飯店旁）。聯絡電 話626 - 382 -9694。