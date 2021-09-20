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韓國城H Mart抽獎 汽車得主出爐

洛杉磯訊

美國最佳亞洲超市品牌之一的H Mart ，其洛杉磯韓國城三家分店，自四月起舉辦、歷時三個月的「汽車幸運大抽獎」已圓滿落幕，並於日前在LA City Center店舉辦了現場抽獎，由H Mart隨機選出的現場顧客公開抽獎，總數共抽出174名幸運兒，顧客Sandy Nguyen 獲得頭獎-現代汽車 Genesis GV80汽車一輛 （見圖）。

H Mart表示， 這次H Mart的汽車抽獎活動，在洛杉磯韓國城Madang分店，Koreatown Plaza分店，以及City Center分店舉辦，受到許許多多亞裔顧客的支持，參與抽獎的民衆相當踴躍，顯示H Mart受到廣大亞裔顧客的喜愛，H MART將持續努力提供最新鮮、健康、美味、優質的蔬果、海鮮、肉類等，回饋社區，也希望民眾繼續支持，讓H Mart成爲洛杉磯地區亞裔人士最喜愛的連鎖超市。

完整得獎名單可查閲店鋪海報，或登陸H Mart網站(www.hmart.com) ，獲獎顧客可以在2021年12月31日前至Koreatown Plaza分店，憑有效證件ID兌換獎品。

H Mart集團為北美最大之亞洲食品零售連鎖超市集團之一 ， 從1982年在紐約皇后區開設第一家店以來，目前已有超過90間分店。H Mart 被全國零售聯合會 (National Retail Federation) 排名為發展最快的零售商之一 (排名第13)。超市新聞 (Supermarket News) 將H Mart列為美國及加拿大前50大的連鎖店之一。

汽車 亞裔 洛杉磯

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