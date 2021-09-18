我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美誤炸阿富汗平民 倖存者：光道歉不夠 要懲罰主事者

大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調

小雅屋 月餅客制禮盒 台式廣式任意搭配

【洛杉磯訊】
小雅屋月餅台式禮盒
小雅屋月餅台式禮盒

【洛杉磯訊】南加州知名的J.J. Bakery小雅屋烘焙名品，中秋節之際，推出各式月餅已紛紛在各店上架。在本地新鮮製作生產，並提供各式客製禮盒，台式、廣式月餅隨意搭配，禮盒種類多樣，滿足各類選擇，歡迎民眾及公司行號選購。

小雅屋表示，第三年推出的「流心奶黄月餅」，每一口都充滿著香濃的蛋黄味，今年更是暢銷熱賣；Tiffany藍禮盒古典又貴氣，自用享受，送禮真誠。

小雅屋台式酥餅對不少台灣移民而言，味道十分熟悉，特聘超過40年製餅經驗的台灣老師傅，以手工製作，相當費時費工，每一道過程馬虎不得，都是生產中不可忽略的每一個細節，每一口都吃的到餅皮多層次口感。從經典的港式月餅到傳統台式酥餅，各有各自的愛好者。

以台式麵包聞名的小雅屋，各種月餅款款均有其獨特風味，台式酥餅有：綠豆椪、素綠豆椪等數十種口味。廣式月餅有豆沙，棗泥，蓮蓉，鳳梨，棗泥核桃等各種口味，個個真材實料、皮薄餡多，品質新鮮、口感精純好吃，都是中秋送禮的選擇。顧客隨時可依個人喜愛的口味及預算，搭配出禮輕情意重的中秋禮盒。

小雅屋各分店：工業市店電話626-965-1388，地址18558 Gale Ave., #168, City Of Industry。哈岡店626-333-1278，地址15842 Halliburton Rd.。羅蘭岡分店626-581-1678，地址1744 S. Nogales St.。亞凱迪亞分店626-836-6888，地址1130 S. Baldwin Ave. #A3。天普市分店626-287-2588，地址5755 Rosemead Blvd.。托倫斯分店310-328-6668，地址2370 Crenshaw Blvd. #K&L。

台灣 亞凱迪亞 加州

上一則

Lotus通暢型智能衛生座 第二台半價

下一則

槍售、家暴 疫期均增20% 民間機構促槍管

延伸閱讀

中秋節即將到 舊金山市長布里德訪華埠買月餅

中秋節即將到 舊金山市長布里德訪華埠買月餅
1顆月餅1碗飯熱量 蛋黃酥等同半碗飯 營養師建議這樣吃

1顆月餅1碗飯熱量 蛋黃酥等同半碗飯 營養師建議這樣吃
杏花樓及新雅月餅 園遊會特價再送禮品

杏花樓及新雅月餅 園遊會特價再送禮品
周末中秋舞月光園遊會 勁歌熱舞有吃有逛

周末中秋舞月光園遊會 勁歌熱舞有吃有逛
大華超市 月餅禮盒熱賣 款式多口味全

大華超市 月餅禮盒熱賣 款式多口味全
中秋將近超市月餅買氣旺 辦公室未上班餅舖流失大訂單

中秋將近超市月餅買氣旺 辦公室未上班餅舖流失大訂單

熱門新聞

兩名辭去高薪工作轉做Youtuber的台灣青年。（嘟嘟人提供）

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

2021-09-15 13:48
來自台灣的俞宗明（Alan Yu）20年前在洛杉磯創立珍珠奶茶品牌樂立杯（Lollicup）之後，發展成食品耗材的供應與製造商，客戶遍及全美。中央社

靠珍珠奶茶發跡洛杉磯 飲料小店做到美股上市

2021-09-11 06:02
加州初步開票結果顯示，67%選民反對罷免州長紐森(中)，33%贊成罷免。(KTLA)

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

2021-09-15 00:30
張先生去聖蓋博警局的報警記錄。（張先生提供）

世說新聞／失業金每周才147？華男竟這樣被騙8個月

2021-09-11 13:34
加州三部新法案將為開發小型多家庭住宅掃清道路。（記者李雪／攝影）

加州獨棟屋 將可改建4戶 紐森簽法案 大草坪住宅將改觀

2021-09-17 23:51
數百萬加州人近日將會收到最新一輪紓困金支票以及兒童稅收抵免支票。(KTLA)

數百萬加州人 本周將獲發新一輪紓困金支票

2021-09-14 02:18

超人氣

更多 >
停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？

停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？
15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄
護士緊急傳授妙招 醫療直升機轉診開銷從7萬變70元

護士緊急傳授妙招 醫療直升機轉診開銷從7萬變70元
助澳造艦衝突升高 法國召回駐美、駐澳大使抗議

助澳造艦衝突升高 法國召回駐美、駐澳大使抗議