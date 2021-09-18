小雅屋 月餅客制禮盒 台式廣式任意搭配

小雅屋月餅台式禮盒

【洛杉磯訊】南加州 知名的J.J. Bakery小雅屋烘焙名品，中秋節之際，推出各式月餅已紛紛在各店上架。在本地新鮮製作生產，並提供各式客製禮盒，台式、廣式月餅隨意搭配，禮盒種類多樣，滿足各類選擇，歡迎民眾及公司行號選購。

小雅屋表示，第三年推出的「流心奶黄月餅」，每一口都充滿著香濃的蛋黄味，今年更是暢銷熱賣；Tiffany藍禮盒古典又貴氣，自用享受，送禮真誠。

小雅屋台式酥餅對不少台灣 移民而言，味道十分熟悉，特聘超過40年製餅經驗的台灣老師傅，以手工製作，相當費時費工，每一道過程馬虎不得，都是生產中不可忽略的每一個細節，每一口都吃的到餅皮多層次口感。從經典的港式月餅到傳統台式酥餅，各有各自的愛好者。

以台式麵包聞名的小雅屋，各種月餅款款均有其獨特風味，台式酥餅有：綠豆椪、素綠豆椪等數十種口味。廣式月餅有豆沙，棗泥，蓮蓉，鳳梨，棗泥核桃等各種口味，個個真材實料、皮薄餡多，品質新鮮、口感精純好吃，都是中秋送禮的選擇。顧客隨時可依個人喜愛的口味及預算，搭配出禮輕情意重的中秋禮盒。

小雅屋各分店：工業市店電話626-965-1388，地址18558 Gale Ave., #168, City Of Industry。哈岡店626-333-1278，地址15842 Halliburton Rd.。羅蘭岡分店626-581-1678，地址1744 S. Nogales St.。亞凱迪亞 分店626-836-6888，地址1130 S. Baldwin Ave. #A3。天普市分店626-287-2588，地址5755 Rosemead Blvd.。托倫斯分店310-328-6668，地址2370 Crenshaw Blvd. #K&L。