Lotus通暢型智能衛生座 第二台半價

美國 Lotus「通暢型」智慧衛生座，慶祝聖蓋博 新店開張，推出特大酬賓活動：購買「通暢型」智慧衛生座，第二台半價。優惠9月底截止。

日益普及的Lotus「通暢型」智慧衛生座（見圖），將如廁變成了一種享受，很多消費者從剛開始不太接受到用過後離不開；溫暖座圈，溫水清洗，暖風烘乾， 按摩保健，噴頭自潔、靜音緩降， 殺菌除味，不僅能清潔， 預防細菌感染， 還能有效預防痔瘡便秘，沒用過的人，完全沒有辦法體會產品的好處及功能。

美國 Lotus公司表示，疫情期間很多人在家工作，健身房不敢去，室外運動又怕，便秘現象越來越嚴重。根據專家說法，便秘會帶來很多的副作用，口中會有異味，臉上長痘痘，皮膚粗糙，皮膚癤腫，重要的是損害肝腎，造成肥胖等。因此便秘是人生活中的一大難題， 長期便秘會帶來很多危害，Lotus「通暢型」智慧衛生座之所以受到消費者喜愛，其功能是可有效預防痔瘡便秘。

Lotus「通暢型」智慧衛生座擁有世界獨家專利的「通暢功能」，自2005年上市至今，持續成為衛浴智能馬桶的最高標準。 Lotus現在全面代理TOTO和Kohler產品，並成為TOTO和Kohler的授權經銷商。 代理的產品包括馬桶，Neorest， Washlet 和相關的衛浴產品，三大品牌共同呈現在Lotus專賣店裡，為客人提供一站式的選購方式，讓客人選擇更輕鬆，更方便。

Lotus訂購熱線1-877-808-0055，聖蓋博新店位順發超市内，電話626-573-0527，地址1635 S San Gabriel Blvd, San Gabriel。總部電話714-259-8805 ，地址1621 E. St Andrew Place, Santa Ana。爾店灣電話949-932-0766， 地址15435 Jeffrey Ave, #115, Irvine。羅蘭岡99大華超市店電話626-839-9727， 地址1015 S Nogales St #116A，Rowland Heights。亞凱迪亞 光華超市店電話626-538-4600，地址641A W .Duarte Road, Arcadia。或上網 www.lotusSeats.com。