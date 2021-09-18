我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美誤炸阿富汗平民 倖存者：光道歉不夠 要懲罰主事者

大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調

Lotus通暢型智能衛生座 第二台半價

【洛杉磯訊】

美國 Lotus「通暢型」智慧衛生座，慶祝聖蓋博新店開張，推出特大酬賓活動：購買「通暢型」智慧衛生座，第二台半價。優惠9月底截止。

日益普及的Lotus「通暢型」智慧衛生座（見圖），將如廁變成了一種享受，很多消費者從剛開始不太接受到用過後離不開；溫暖座圈，溫水清洗，暖風烘乾， 按摩保健，噴頭自潔、靜音緩降， 殺菌除味，不僅能清潔， 預防細菌感染， 還能有效預防痔瘡便秘，沒用過的人，完全沒有辦法體會產品的好處及功能。

美國 Lotus公司表示，疫情期間很多人在家工作，健身房不敢去，室外運動又怕，便秘現象越來越嚴重。根據專家說法，便秘會帶來很多的副作用，口中會有異味，臉上長痘痘，皮膚粗糙，皮膚癤腫，重要的是損害肝腎，造成肥胖等。因此便秘是人生活中的一大難題， 長期便秘會帶來很多危害，Lotus「通暢型」智慧衛生座之所以受到消費者喜愛，其功能是可有效預防痔瘡便秘。

Lotus「通暢型」智慧衛生座擁有世界獨家專利的「通暢功能」，自2005年上市至今，持續成為衛浴智能馬桶的最高標準。 Lotus現在全面代理TOTO和Kohler產品，並成為TOTO和Kohler的授權經銷商。 代理的產品包括馬桶，Neorest， Washlet 和相關的衛浴產品，三大品牌共同呈現在Lotus專賣店裡，為客人提供一站式的選購方式，讓客人選擇更輕鬆，更方便。

Lotus訂購熱線1-877-808-0055，聖蓋博新店位順發超市内，電話626-573-0527，地址1635 S San Gabriel Blvd, San Gabriel。總部電話714-259-8805 ，地址1621 E. St Andrew Place, Santa Ana。爾店灣電話949-932-0766， 地址15435 Jeffrey Ave, #115, Irvine。羅蘭岡99大華超市店電話626-839-9727， 地址1015 S Nogales St #116A，Rowland Heights。亞凱迪亞光華超市店電話626-538-4600，地址641A W .Duarte Road, Arcadia。或上網 www.lotusSeats.com。

美國 聖蓋博 亞凱迪亞

上一則

天普市車禍 休班警當場死亡

下一則

小雅屋 月餅客制禮盒 台式廣式任意搭配

延伸閱讀

南加內陸兩縣不擬跟進洛縣新一輪的強制防疫政策

南加內陸兩縣不擬跟進洛縣新一輪的強制防疫政策
芝橋港區32歲華女持槍劫車落網

芝橋港區32歲華女持槍劫車落網
加州國家森林開放 天使暫緩

加州國家森林開放 天使暫緩
槍手闖墨西哥飯店 擄走20名外國人 可能有想來美的移民

槍手闖墨西哥飯店 擄走20名外國人 可能有想來美的移民
新世紀傢俱特賣勞工節折扣低至兩折

新世紀傢俱特賣勞工節折扣低至兩折
奇葩手遊…得了痔瘡只能等死？玩家懞了

奇葩手遊…得了痔瘡只能等死？玩家懞了

熱門新聞

兩名辭去高薪工作轉做Youtuber的台灣青年。（嘟嘟人提供）

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

2021-09-15 13:48
來自台灣的俞宗明（Alan Yu）20年前在洛杉磯創立珍珠奶茶品牌樂立杯（Lollicup）之後，發展成食品耗材的供應與製造商，客戶遍及全美。中央社

靠珍珠奶茶發跡洛杉磯 飲料小店做到美股上市

2021-09-11 06:02
加州初步開票結果顯示，67%選民反對罷免州長紐森(中)，33%贊成罷免。(KTLA)

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

2021-09-15 00:30
張先生去聖蓋博警局的報警記錄。（張先生提供）

世說新聞／失業金每周才147？華男竟這樣被騙8個月

2021-09-11 13:34
加州三部新法案將為開發小型多家庭住宅掃清道路。（記者李雪／攝影）

加州獨棟屋 將可改建4戶 紐森簽法案 大草坪住宅將改觀

2021-09-17 23:51
數百萬加州人近日將會收到最新一輪紓困金支票以及兒童稅收抵免支票。(KTLA)

數百萬加州人 本周將獲發新一輪紓困金支票

2021-09-14 02:18

超人氣

更多 >
停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？

停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？
15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄
護士緊急傳授妙招 醫療直升機轉診開銷從7萬變70元

護士緊急傳授妙招 醫療直升機轉診開銷從7萬變70元
助澳造艦衝突升高 法國召回駐美、駐澳大使抗議

助澳造艦衝突升高 法國召回駐美、駐澳大使抗議