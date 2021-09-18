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想加建附屬住宅 可找ADU資源中心

【洛杉磯訊】

如你的房屋土地面積夠大，想加建另一棟或多棟房屋，讓房屋成為收租房，以便有源源不斷的租金收益；或者想與父母同住，如此加建，即可任在一起卻不在同一屋簷下，解決了隱私問題。

如果你的確想加建，「ADU資源中心」可讓你一勞永逸。「ADU資源中心」是由設計師、建築師、信貸師、許可證辦理員、和承包商等組成的專業團隊，從畫圖、政府審批、到建造一條龍服務到底，讓你安枕無憂，可電949-749-7993找朱小姐查詢詳情。

該中心是所有ADU(附屬住宅單位)項目的「一站式服務」公司。他們在每一步都提供解決方案，讓你輕鬆構建ADU。他們不僅為房主提供信息，而且還擁有你項目各個方面的所有資源，例如融資計劃、設計師、建築師、許可審查員和施工團隊。他們致力於讓你的ADU夢想成為現實。

附屬住宅單位(ADU)正在解決大家目前面臨的挑戰，包括經濟適用房問題、為親人提供額外空間，及尋找方法在不買整棟房屋情況下，創造出租物業投資的投資者。該中心將幫助你了解和領導構建ADU過程。將討論大小限制、高度限制、停車指南、成本估算、融資方案、估算租金收入、估算股權收益等問題。他們組建個擁有構建ADU需要所有技能的完美團隊，擁有可靠的業績記錄，可確保你的項目，盡可能高效、且具有成本效益。

租金 投資 融資

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