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仁濟社區醫療中心 免費接種流感疫苗

【洛杉磯訊】

流感是季節性的上呼吸道和肺部感染，會導致發燒、咳嗽或咽喉痛等症狀，在秋冬季節最為常見。在全美，每年都有成千上萬人死於流感，還有更多人因流感住院。

接種流感疫苗是預防流感的最佳方式。為了保護社區居民免受流感病毒的影響，9 月 18 日和 25 日上午 9 點至下午1 點，仁濟社區醫療中心將在羅斯密市 7740 Garvey Ave 新診所，舉辦年度疫苗接種活動。免費對公眾開放，前往接種只需攜帶身份證明即可，無需提前預約。另外，仁濟還會為每位疫苗接種者贈送小禮品。

仁濟的工作人員指出，去年10月份，仁濟在蒙市701 S. Atlantic Blvd診所舉辦了一場流感疫苗接種活動，受到了社區居民的好評。診所的很多員工都在當地社區工作和生活，對能幫助和回饋社區都認為是責任和義務。

由於流感和新冠病毒在本季節可能同時流行，因此，接種流感疫苗比以往任何時候都更為重要。流感疫苗可以讓你遠離流感病毒，如果你已經患上了流感，也會幫助你降低流感的嚴重程度，並避免將流感病毒傳播給身邊的人。

仁濟的工作人員還提到， 流感疫苗可以和其他疫苗一起接種。如果接種疫苗者情況特殊，例如孕婦，年齡小於2歲或大於49歲人群，對疫苗中所含成分過敏者或各類疾病的重症患者，建議在接種前諮詢家庭醫生以瞭解更多信息。

在日常工作和生活中，經常洗手，在咳嗽或打噴嚏時遮住口鼻，避免觸摸眼睛、鼻子和嘴巴，清潔並消毒可能有細菌的物體表面等措施都可以有效預防流感病毒。

流感疫苗 工作 過敏

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