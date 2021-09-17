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中秋舞月光園遊會 本周六、周日舉行

【洛杉磯訊】

下星期二（21日）就是中秋節，世界日報特地於本周末星期六、星期日兩天，在羅蘭岡東方明珠廣場，舉辦一項「中秋舞月光」園遊會，與民眾提前共渡中秋。園遊會中除了有廠商的攤位外，在户外舞台上，還有滿滿的精彩節目與豐富的獎品送給觀眾。免費入場，歡迎參加。

這項活動的時間是18日星期六下午2點到晚上10點，19日星期天中午12點到晚上8點。美國味全食品公司是這項活動的三大贊助商之一，在星期六下午3點15分、及星期日下午3點45分，舞台上分別有兩場「美國味全食品猜迷贈獎時間」，提供有獎的趣味問答，歡迎民眾踴躍出席。

兩天的舞台相當豐富多彩，有各地風情歌舞節目， Danny So舞月光 時間，精武堂功夫表演，龍騰舞躍慶中秋， 元極功夫扇， 嫦娥奔月宮，麥樂迪時間，龍翔鳳飛， 橙縣月光河，空小金色年華歌舞，埃及拐杖舞，肚皮舞，微笑廣場舞等，舞台節目主持人為倪北嘉。現場排有詳盡節目的時間表，供民眾參考、觀看。

參展廠商也提供特價，譬如專門賣給拉斯維加斯精品店的經銷商，將以25元 - 30元的價格，出售各式樣的真皮皮包；按摩椅專賣店以保証低價的方式，出售他們的按摩椅；杏花樓及新雅月餅以特價加禮品，出售他們具上海著名商標頭銜的月餅；還有供應台灣創意的日用品攤位也有特價....等等。

此項活動的另外兩家贊助單位，福全健保將在耆英健保養生講座中，送給大家秋冬健保知識和福袋小禮物；中心健保也將在其展位上，提供紅藍卡最新訊息及小月餅。

同時，凡在現場新訂或續訂世界日報「當天送報到家」一年，除了不漲價還可獲贈「西華陽極小炒鍋」一個，送完即止。

舉辦地點東方明珠本身有許多飲食店，民眾看累了渴了，可以找自己喜歡的餐飲店吃飯休息，波覇店還給當天來賓8折優待；讓參加民眾，在此渡過一個中秋前的快樂周末。羅蘭岡東方明珠廣場地址在18888 Labin Ct. 。

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