中心健保設展位 贊助中秋舞月光園遊會

榮獲聯邦紅藍卡 計劃「2021年長者選擇金獎」的「中心健保 」，是本周末中秋舞月光園遊會的贊助單位之一，因此將在園遊會中設置展位，提供紅藍卡最新訊息及贈送月餅，以增添過節氣氛。

9月21日就是中秋節，世界日報將於中秋前的周末，在羅蘭岡東方明珠廣場舉行「中秋舞月光」的户外活動，歡迎民眾免費參加。活動時間是18日星期六下午2點到晚上10點， 19日星期天中午12點到晚上8點。

中心健保的聯邦紅藍卡受許多銀髮族喜愛，原因是他們提供許多紅藍卡不給付的醫療項目，譬如牙齒、助聽器、眼鏡、針灸、國外醫療等。他們完善福利 包括：0元醫師看診、0元住院治療、0元普通藥(第一與第二等級)、0元門到門的交通車接送服務(42次單程接送/每年)、0元遠程醫療、0元針灸治療(24次)、每季度75元的櫃檯成藥補助、每月40元的健身房會員及課程補助、每年300元的鏡框鏡片補助、每年500元的助聽器材補助等。他們的5萬元全球海外醫療保障、及完善牙科保障尤受歡迎。

中心健保更提供多種語言服務，幫助不能用英語溝通的長者，免除語言上的障礙。如果希望有人為你量身訂製豐厚的福利，享受無憂生活，歡迎當天前往他們的展位洽談。

「中心健保」還有中文網站，可以在網上輕鬆地查詢合約醫師、醫生名錄、專科醫生、醫院、專業護理院、緊急護理、行為治療師、眼科醫事提供者、耐用醫療器材供應商、和牙醫等選項服務。