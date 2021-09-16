大華超市 月餅禮盒熱賣 款式多口味全

大華超市月餅禮盒熱賣中

一輪明月，思念無限。不論是因疫情 ；因求學或工作而無法歸鄉，大華超市備妥多樣人氣月餅禮盒(見圖)，讓許久未曾相聚的親友，以家鄉月餅來表達情誼。

為了提供此間華人一站式的選購、且挑選到適合的中秋月餅禮盒，大華超市精選並匯聚了各家經典品牌、與人氣主打口味，特別偏好嘗鮮及創新口味；或喜好傳統古法製作，這裡款式多、口味全；且有優惠活動。

港式月餅中，「美心」流心奶黃月餅禮盒屬超人氣。 一口流心奶黃餡，妙不可言，久難忘懷。 傳統白蓮蓉或雙黃純白蓮蓉， 清香不黏牙，唇齒留香。

「故宮月餅禮盒」在月餅界中堪稱愛馬仕等級，口味傳承自宮廷配方， 禮盒更是採用明清時期青花五彩瓷瓶萱色設計，百年傳承工匠技藝， 高貴典雅，風華再現。經典五仁、 雙黃棗泥、 紅豆沙、 雙黃蓮蓉，呈現出格格及大阿哥宮廷名點。

超高人氣「飛馬 牌」貓山王榴槤冰皮月餅， 也正火爆熱賣中。採用頂級馬來西亞貓山王榴槤， 肥美呈金黃色的果肉，香濃醇厚，搭配冰涼Q彈餅皮，皮薄餡滑香甜果肉，將獨特的貓山王榴槤上推一個檔次。

「百合牌」各種月餅口味及禮盒組合應有盡有，送禮自用，面面俱到。此外，每年看到「咀香園」月餅禮盒時，腦中總會出現港星闔家團圓的廣告畫面，其外皮均勻油光，內餡綿密細緻的金黃白蓮蓉、搭誘人蛋黃，滿足口慾。

挑選心心念念的家鄉月餅美味，歡迎前往大華超市門市選購；或下載大華手機 APP，或上官網99ranch.com。