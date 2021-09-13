我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

Kia America獲得行業中最多J.D. POWER 新車質量獎

洛杉磯訊

根據J.D. Power，2021年美國新車質量研究（IQS），Kia America獲得第一的數量超過任何汽車製造商。五款Kia汽車獲得最佳表現的有Forte緊湊型汽車、Sedona箱型車、Sportage緊湊型 SUV、Soul小型SUV和Telluride上中型SUV。其中，Forte和Sedona在2021年已經連續三年獲得該獎項，Soul連續第二年排名第一，而Telluride是首次獲獎者，Sportage則重新奪回了在2019年獲得的稱號。

Kia美國和Kia北美總裁Sean Yoon表示，作為世界頂尖的汽車製造商之一，獲得最多獎項證明了Kia產品設計和製造的實力。這五款獲獎車型體現Kia在競爭日益激烈且瞬息萬變的市場中，對質量和客戶滿意度的高度關注。

J.D. Power的年度研究包含了110,827名調查對象的反饋，含括了26個細分市場的177項車輛標準。而對於車輛的評估則包括駕駛體驗、發動機和變速箱性能以及車主反饋的各種質量問題。

除此之外，Kia America月初向美國紅十字會捐贈200,000 元，以協助Ida颶風的救災工作，並為受Ida颶風影響的人們提供住所、食物和安慰。此外，受Ida颶風影響的Kia汽車金融客戶可能有資格獲得付款救濟方案。受影響的Kia汽車金融客戶可以撥打 (866) 331-5632致電該公司的客戶服務熱線，以了解有關救助的更多信息。

Kia北美和Kia美國總裁Sean Yoon表示，幫助困難人士和社區是Kia品牌宗旨的一部分，這些資金將為受風暴影響的人們帶來幫助，救難需要團隊的努力，Kia向美國紅十字會及其來自美國各地、訓練有素的工作人員們表示敬意，是他們迅速將應急物資運送到受災地區。

Kia對美國紅十字會的支持是其「Accelerate The Good」項目的最新延伸，自2019年以來，該項目已向困難人士提供了超過250萬美元救助。疫情期間，Kia的志願者們在喬治亞州的Kia製造工廠進行個人防護裝備（PPE）的組裝，向全國各地的醫院和醫療中心交付了超過550,000個面罩。

此外，Kia還積極鼓勵其員工、經銷商網絡和供應商合作夥伴提供更多幫助。有關如何捐贈的信息，請訪問www.redcross.org

美國 汽車 颶風 SUV 工作

上一則

加州州長罷免選舉候選人艾德訪蒙市 選前衝刺

下一則

世界晚報／第三劑疫苗打不打？科學家：目前沒必要

熱門新聞

三天內盜賊兩次上門，盜賊搬走整個保險箱。（被害人好友提供）

竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇

2021-09-09 15:20
來自台灣的俞宗明（Alan Yu）20年前在洛杉磯創立珍珠奶茶品牌樂立杯（Lollicup）之後，發展成食品耗材的供應與製造商，客戶遍及全美。中央社

靠波霸奶茶發跡洛杉磯 飲料小店做到美股上市

2021-09-11 06:02
洛縣Sylmar的一戶住家7日發生懸疑命案。（KTLA5)

洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

2021-09-08 15:40
加州汽車市場近期出現反常跡象。（美聯社）

世説新聞／賺大了 華女開這車兩年 賣時增值上千元

2021-09-07 21:14
洛杉磯時尚街Melrose大道7300號街區，本周二再次發生持槍搶劫，當時兩女一男購物後正在喝咖啡小憩，兩名持槍搶匪突然出現在他們面前，十數秒內洗劫了受害人放在咖啡桌上至少四個購物袋和提包、錢包和手錶，揚長而去。（翻拍自商家錄像）

洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫

2021-09-09 15:53
華人家小偷破窗入，見主人在家就罵人還用鐵棍敲打。（天普分局臉書）

洛縣華人家小偷破窗入 見主人在家隔門大罵 還用鐵棍敲牆

2021-09-07 21:00

超人氣

更多 >
川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫
世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…
加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選
快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議

快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議
美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況

美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況