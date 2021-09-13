Kia America獲得行業中最多J.D. POWER 新車質量獎

根據J.D. Power，2021年美國 新車質量研究（IQS），Kia America獲得第一的數量超過任何汽車 製造商。五款Kia汽車獲得最佳表現的有Forte緊湊型汽車、Sedona箱型車、Sportage緊湊型 SUV 、Soul小型SUV和Telluride上中型SUV。其中，Forte和Sedona在2021年已經連續三年獲得該獎項，Soul連續第二年排名第一，而Telluride是首次獲獎者，Sportage則重新奪回了在2019年獲得的稱號。

Kia美國和Kia北美總裁Sean Yoon表示，作為世界頂尖的汽車製造商之一，獲得最多獎項證明了Kia產品設計和製造的實力。這五款獲獎車型體現Kia在競爭日益激烈且瞬息萬變的市場中，對質量和客戶滿意度的高度關注。

J.D. Power的年度研究包含了110,827名調查對象的反饋，含括了26個細分市場的177項車輛標準。而對於車輛的評估則包括駕駛體驗、發動機和變速箱性能以及車主反饋的各種質量問題。

除此之外，Kia America月初向美國紅十字會捐贈200,000 元，以協助Ida颶風 的救災工作 ，並為受Ida颶風影響的人們提供住所、食物和安慰。此外，受Ida颶風影響的Kia汽車金融客戶可能有資格獲得付款救濟方案。受影響的Kia汽車金融客戶可以撥打 (866) 331-5632致電該公司的客戶服務熱線，以了解有關救助的更多信息。

Kia北美和Kia美國總裁Sean Yoon表示，幫助困難人士和社區是Kia品牌宗旨的一部分，這些資金將為受風暴影響的人們帶來幫助，救難需要團隊的努力，Kia向美國紅十字會及其來自美國各地、訓練有素的工作人員們表示敬意，是他們迅速將應急物資運送到受災地區。

Kia對美國紅十字會的支持是其「Accelerate The Good」項目的最新延伸，自2019年以來，該項目已向困難人士提供了超過250萬美元救助。疫情期間，Kia的志願者們在喬治亞州的Kia製造工廠進行個人防護裝備（PPE）的組裝，向全國各地的醫院和醫療中心交付了超過550,000個面罩。

此外，Kia還積極鼓勵其員工、經銷商網絡和供應商合作夥伴提供更多幫助。有關如何捐贈的信息，請訪問www.redcross.org。