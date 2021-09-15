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超級羅斯退休計劃 沒有退休年齡限制

【洛杉磯訊】

資深退休理財專家James Mao (毛）表示，30至50歲的美國中產階層，目前正在為退休做準備的人，可關注「超級羅斯退休計劃」，此計劃相當簡單，沒有傳統退休金的金額限制，沒有退休年齡限制，沒有59歲半之前領要付百分之10的罰金規定，亦沒有70歲半後必需至少領出部分以免受罰規定。因為此計劃並非政府提供有稅務利益的合格退休金計劃，因此沒有傳統退休金的各種規定因而能更霊活的應用。

此計劃用的是人壽保險公司的現金價值帳戶，因此依法此計劃還附帶有高額人壽保險，不另外收費。如當事人因故未能完成計劃、或未能完全享受到此計劃所提供的福利，如早逝重病絶症重傷或因故需要長期護理，此計劃都能提供髙額的理賠，幫助當事人及其家屬來應付突如其來的意外。

James 毛表示，假設你今年30歲如每年存25,000元進此帳戶，連續存五年，你的計劃就完成了。10年後亦就是你45歲後，這個帳戶會每年撥25,000元到你的銀行戶頭，這個錢會持續付你一輩子，這筆錢是不需要交稅的。這個公式可以複制從30歲到50歲，每一個不同年齡的人都能適用， 不同的只是領錢的年齡。當然金額也可以隨個人退休金額需要做調整。

如你已年過50，自做計劃的效果並不彰顯出眾，可以成年皃女名義來申請，用每年免稅贈與額來支付存款，15年後帳戶所出免稅金可用來補助退休所需，在你之後此收入再由申請的兒女終生享用。如有傳承的需要，可在白登總統新遺產稅生效前，用終生贈與免稅額生前即移轉給兒女，以避免將來的髙遺產稅。

資深退休理財專家James毛表示，超級羅斯退休計劃用的是人壽儲蓄保險公司的現金價值帳戶，是美國百年以上互惠公司AM Best 評估A+資產約400億美元的大公司。詳情可諮詢專線1-917-282-9890 ，電郵 [email protected]

退休金 保險 美國

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