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H Mart 超市月餅禮盒上市 享受中秋時光

【洛杉磯訊】
H Mart數十款「中秋月餅禮盒」
H Mart數十款「中秋月餅禮盒」

中秋將至，今年美國亞洲超市最佳品牌之一的 H Mart超市 (www.hmart.com)，特意為身在海外的華人搜羅了多款地道月餅，讓你為親朋摯友於佳節送上滿滿心意，慶祝歡樂的團圓時刻。

H Mart今年推出數十款中秋月餅禮盒（見圖），正在全美各分店上架銷售，其中包括富貴人家月餅、滿福月餅、廣州酒家月餅、美心月餅、生計月餅等等知名品牌。

每年都暢銷的「富貴人家」廣式傳統經典蛋黃蓮蓉月餅、紅豆沙月餅、以及五仁月餅，今年在口味上也推陳出新，迎合市場趨勢，推出栗子、綠茶、蛋黃綠豆蓉等多款全新口味，包裝精緻，送禮夠體面。

「滿福」和「廣州酒家」月餅也推出多種口味，喜氣的包裝，象徵團圓，口碑佳的好味道；香港知名品牌「美心」的中秋禮盒，連續20年全港銷量冠軍， 以經典流心奶黃月餅及冰皮月餅最受消費者歡迎，結合傳統美味與創新元素；台灣大厰生計月餅的美國店，推出在地製做的經典棗泥蓮蓉口味月餅，蛋黃酥、芋頭酥、綠豆酥等，也是各具特色。

八月十五中秋夜，月光皎潔，雲淡風清。一家人圍坐，品茗賞月，把酒言歡，分一牙圓圓的月餅，可謂一年中人月兩團圓的開心日子。

作爲美國亞洲超市最佳品牌之一，H Mart超市致力於提供消費者新鮮，健康和美味的優質產品，欲瞭解詳情，可聯係H Mart超市各分店客服或親到店鋪洽詢；H Mart超市全美分店資訊可登陸官網www.Hmart.com查詢，賣場全年365天營業。

美國 台灣 華人

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