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華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

申請低收入普濟手機計劃 另送平板電腦

【洛杉磯訊】

由加卅政府提供給18歲以上低收入居民的普濟手機計劃， 現提供五寸半4G中文智能手機另加平板電腦。每月不需付費用，無帳單，每年節省600元或更多。 可以全美任何地方無限打電話，發短信，也可以上網每月14GB流量。並可以享受無限免費去電中國， 越南， 韓國，美國所有州，加拿大，墨西哥。

如果家庭沒有參加公共援助計劃、但是年度總收入等於或低於以下年收入限額，就有資格獲得加州免費手機計畫：1-2人年收入低於 28,500元，3 個人年收入低於 33,100元，4個人年收入低於 40,300元，每位附加人員 7,200元。

如果參加了以下符合條件的公共援助計劃中的任何一項，就有資格獲得加州免費手機計畫：1.有醫療卡MedCal白卡 ; 2.有參加低收入家庭能源援助計劃（LIHEAP）; 3.有聯邦政府補助（SSI）; 4.有聯邦公共住房援助或第8節 ; 5.有加州聯邦食品券或補充營養援助計劃 ; 6.婦女，嬰兒和兒童營養補助計劃（WIC）; 7.國立學校午餐計劃（NSL）。

申請人需注意： 1.加州政府要求使用者每月最少使用手機一次，否則可能被取消資格。 2.政府條例規定福利每人限一個。 3.如申請本人已經申請了家裡低收入座機電話，再申請低收入免費手機，家裡座機電話會沒有優惠、並調整提升到普通正常價格月費。

申請時需攜帶的證件及申請地點，可洽詢以下地址：阿罕布拉市1413 E Valley Bl., 電話626-281-8888護照照片 (168 超市旁)。蒙特利公園市423 N.Atlantic Bl＃103，電話 626-234-8282，626-458-0689世界書局（大中華超市旁)。橙縣9637 #B Bolsa Ave，Suite B，Westminster，電話626-423-9989（三陽超市旁邊）。聖地亞哥7323 Convoy Ct，電話858-268-2882天天通訊（大華超市後面）。聖蓋博608 E Valley Bl，＃D，電話626-280-6088世界書局 (順發超市旁）。

低收入 手機 加州

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