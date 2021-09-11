顧博士牙醫診所 植牙/全口重建/全口假牙

顧博士牙醫診所（Michael Gu DDS），美國 空軍牙醫博士少校，現任南加州大學 USC牙醫學院臨床教授。他主要針對中老年人沒有了牙齒、需要做植牙或佩戴全口假牙的工作；他專精植牙，植牙修復，牙骨再生，全口植牙，全口假牙， 無創傷拔牙等。

顧博士畢業於美國最古老的牙醫學院之一的密蘇里大學堪薩斯分校，獲四年美國國防部 空軍全額獎學金，在美國空軍五年的服役期間，榮獲三次勳章嘉獎，代表美國訪問多國做醫學交流和執行各種醫療任務。負責美國空軍飛行員口腔健康，患者包括很多著名美國空軍飛行員，宇航員和美國駐外領事館人員。現任USC牙醫學院臨床教授，世界口腔種植協會成員。

顧醫師表示，牙齒脫落以後，植牙是目前比較常見也比較先進的一種技術，來取代原有脫落的牙齒。植牙是利用一個特製的鈦合金螺絲植入牙床用於支撐，然後把牙冠裝到上面去。數碼化植牙指的是在植牙前，利用最新的斷層掃描技術對於口腔的骨頭和方位進行評估，之後做好植牙計劃，手術時間就可縮短，成功率更高。可減少術後疼痛，使用起來更舒服。植牙最重要的是對醫生的要求很高，很多在其他診所的植牙患者，到該診所做修復的案例很多。

3D打印假牙，主要是針對中老年人需要佩戴全口假牙。該診所採用最新的3D打印技術，減少了製作的步驟和時間。生產出來的牙齒契合度更高，佩戴更舒適，吃東西更方便，看起來更美觀。很多老人容易忘記假牙放在哪裡或者丟失，該診所可以打印出一副同樣的假牙，且當天可以完成。

移動性假牙在牙醫領域裡面是個很難的話題，所以選擇醫生更為重要。該診所有製作上千副假牙的經驗，並採用最新技術來服務病患。

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