我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「台灣代表處」有象徵意義 美學者分析對三邊關係衝擊

美稱無人機狙殺IS成員 擊斃卻是人道組織人士

最新稅法中文執照班 10月開課現接受報名

【阿罕布拉訊】

2021年最後一期，最新稅法中文60小時執照班，於10月18日開課，正接受報名。執照班由阿市的Liberty Tax Service 舉辦，LTS是全美三大報稅公司，該課程經加州報稅員教育委員會(CTEC)認可。

執照班中將教你報稅、省稅，並有公司稅法及EA Review 班。另有簿計速成班，一年免費諮詢。其教學內容包括個人及公司稅法，內容由淺入深，學後可向IRS及CTEC登記，成為合法的報稅員，自立門戶替人報稅；或獲得正確的稅務知識為自己省稅。

中文班何老師有30多年報稅及20多年的教學經驗，曾為數十學員修改其錯誤的稅表，合法拿到退稅稅金。阿市的Liberty Tax Service，IRS及加州政府註冊。提供公司稅法及EA Review班，並有免費稅務講座。內容包括房屋買賣法，個體戶報稅法，小型公司稅法，退休人士及學生稅法，地產及其它經紀人報稅法。外國人稅號申請法ITIN，FBAR及FATCA法。LTS並有簿記速成班(Bookkeeping )，短時間內可學會。報名電話626- 282-4018，地址51 S. Garfi eld Ave., Alhambra CA ，網址www.LibertyTax.Com 。

報稅 加州 IRS

上一則

前南加大奧運游泳冠軍 染新冠病逝

下一則

顧博士牙醫診所 植牙/全口重建/全口假牙

延伸閱讀

加州擴大「門鑰匙計畫」投入27.5億 協助遊民住宿

加州擴大「門鑰匙計畫」投入27.5億 協助遊民住宿
國稅局「小商家周」9/13啟動 提供抵稅優惠

國稅局「小商家周」9/13啟動 提供抵稅優惠
加州乾熱天氣助攻 新野火恐一觸即發

加州乾熱天氣助攻 新野火恐一觸即發
來加州滅火罷免紐森 拜登可兼穩陣腳

來加州滅火罷免紐森 拜登可兼穩陣腳
國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人

國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人
下月延期報稅災戶 可延至明年1月3日

下月延期報稅災戶 可延至明年1月3日

熱門新聞

三天內盜賊兩次上門，盜賊搬走整個保險箱。（被害人好友提供）

竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇

2021-09-09 15:20
洛縣Sylmar的一戶住家7日發生懸疑命案。（KTLA5)

洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

2021-09-08 15:40
加州汽車市場近期出現反常跡象。（美聯社）

世説新聞／賺大了 華女開這車兩年 賣時增值上千元

2021-09-07 21:14
房子裝修到一半，工人跑路的現象，近日在南加州屢屢發生。（讀者提供）

世說新聞／裝修到一半工人突跑路 坑慘買房華人

2021-09-04 13:34
洛杉磯時尚街Melrose大道7300號街區，本周二再次發生持槍搶劫，當時兩女一男購物後正在喝咖啡小憩，兩名持槍搶匪突然出現在他們面前，十數秒內洗劫了受害人放在咖啡桌上至少四個購物袋和提包、錢包和手錶，揚長而去。（翻拍自商家錄像）

洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫

2021-09-09 15:53
華人家小偷破窗入，見主人在家就罵人還用鐵棍敲打。（天普分局臉書）

洛縣華人家小偷破窗入 見主人在家隔門大罵 還用鐵棍敲牆

2021-09-07 21:00

超人氣

更多 >
掃娘初見成效？ 中國男藝人留鬍子、秀肌肉展現野性風

掃娘初見成效？ 中國男藝人留鬍子、秀肌肉展現野性風

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責
台國安高層赴美會談 美國可能同意台灣駐美代表處更名

台國安高層赴美會談 美國可能同意台灣駐美代表處更名
911瞬間定生死 男老闆下樓活命 女員工上樓罹難

911瞬間定生死 男老闆下樓活命 女員工上樓罹難

4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴

4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴