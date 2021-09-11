最新稅法中文執照班 10月開課現接受報名

2021年最後一期，最新稅法中文60小時執照班，於10月18日開課，正接受報名。執照班由阿市的Liberty Tax Service 舉辦，LTS是全美三大報稅 公司，該課程經加州 報稅員教育委員會(CTEC)認可。

執照班中將教你報稅、省稅，並有公司稅法及EA Review 班。另有簿計速成班，一年免費諮詢。其教學內容包括個人及公司稅法，內容由淺入深，學後可向IRS 及CTEC登記，成為合法的報稅員，自立門戶替人報稅；或獲得正確的稅務知識為自己省稅。

中文班何老師有30多年報稅及20多年的教學經驗，曾為數十學員修改其錯誤的稅表，合法拿到退稅稅金。阿市的Liberty Tax Service，IRS及加州政府註冊。提供公司稅法及EA Review班，並有免費稅務講座。內容包括房屋買賣法，個體戶報稅法，小型公司稅法，退休人士及學生稅法，地產及其它經紀人報稅法。外國人稅號申請法ITIN，FBAR及FATCA法。LTS並有簿記速成班(Bookkeeping )，短時間內可學會。報名電話626- 282-4018，地址51 S. Garfi eld Ave., Alhambra CA ，網址www.LibertyTax.Com 。