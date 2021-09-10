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拜登政府稅改重負稅 你應準備好應對辦法

【洛杉磯訊】

宏富理財表示，國會預算辦公室公佈的資料顯示，美國巨額預算赤字持續至少以每年百分之4的速度上升。國家的政策都需要有稅收的支援，或發行債券變成子孫的負擔。由此可見，從現在開始，稅負將會愈來愈重。

無論你現今的關注重點在家族傳承，或者是退休規劃，選對策略並執行才可助你夢想成真，尤其在現今稅法隨時有變化，原本沒有遺產稅的家庭或企業，新法若生效，有可能變成有遺產稅的潛在壓力。2021年是一個重要的十字路口，若稅法變動，會有許多規劃窗口將被關掉。尤其要做轉産，需要做信託託管時，信託規劃更需要在新法生效之前提早安排好。所以，有逾三十年服務經驗的宏富理財，將舉辦針對拜登總統提出稅改若通過所面臨的挑戰，並提出多項規劃黃金點的線上講座。

內容並包括：1.考慮利用中小企業合格退休帳戶規劃，以迎戰當前重稅的環境。2.當下急起策劃未來，家庭傳承規劃可以是在你的掌握之中。分析如何透過不同信託，可以身後將一生辛苦耕耘的畢生財富傳承給你的子孫，慈善事業世代相傳雙贏局面，同時減輕未來的稅賦。3. 解析2021整體經濟環境和政策可能急劇變化的考量，在全盤規劃和投資上，如何取得先機。

兩場線上WebEx講座時間為9月15日(週三) 下午4點至5點45分，以及9月16日(週四)下午4點至5點45分。訂位可聯系Maggie 626-233-0956或 發送電郵至 [email protected]。14日中午12時截止報名。提早報名以便測試，確保成功上線。講座連接網將在報名之後，以電郵方式通知參加者。講座無需付費，但主不招待投資金融保險專業人員。

預算 投資 退休

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