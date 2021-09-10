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美國iHealth 是新生代營養品專業公司

【洛杉磯訊】

美國iHealth創新生命科技公司，是領先的新生代營養品專業企業，擁有強大的醫藥研發背景，是專門做美國原裝營養保健食品研發、生產、品牌運營管理和服務的大型高科技企業。通過多元化的產品，提供全方位的健康服務。

iHealth公司的目標是採用當今世界最新最前衛的科學研究成果、配方和生產技術，開發iHealth產品系列，進軍長壽產業，逆齡產業，和大健康產業。並志在創新和引領保健業和逆齡產業的發展潮流，同時創新和引領電子商務行業的發展新趨勢。

該公司表示，正推出的產品 NMN Gene BALANCE，有助於維持健康的身體，能量產生，新陳代謝和基因表達。增強免疫系統，促進能量的產生和耐力，促進新陳代謝和優化細胞，促進心臟功能，改善認知能力。

另一款 人氣產品NMN COFFEE，這種健康的咖啡沒有添加糖、奶精及任何其他添加劑，方便隨身攜帶。

還有女性臉部保養品，HA 玻尿酸膠原蛋白增強乳液，醫療等級，可保持皮膚光滑和豐滿，具有透皮遞送系統，可提供強效補水，增加水分含量並防止水分流失，從而使皮膚更柔軟，光滑，容光煥發，從而使肌膚看起來更加光彩。

UV防曬抗氧化霜SPF 50，則是一種特殊配方的快速吸收防曬霜，可保濕，不會使皮膚感到油膩或沉重，可抵禦陽光中有害的UVA老化和UVB燃燒射線。

該公司表示，人氣產品逆齡霜，結合關鍵抗衰老成分(如 NMN，穀胱甘肽和一系列天然植物精華)的獨特配方，可延緩細胞衰老並改善細胞修復。先進的組合可以去除自由基，防止皮膚老化，具有抗氧化劑和抑制黑色素的特性，可提亮暗沉膚色。為了補充水分，它含有三分子透明質酸，可以鎖住水分並在皮膚上形成保護性屏障。該獨特配方採用現代細胞和分子生物學技術，可有效逆轉皮膚衰老。

如對產品及加盟有興趣，可電1-888-885-3851，地址10503 Valley Blvd , El Monte, CA。

美國 咖啡

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