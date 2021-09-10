回覆問卷調查 有機會獲得美源染髮劑

日本 暢銷染髮劑品牌Bigen美源（hoyu），9月份推出「美源染髮劑免費贈送」活動，只要透過連接www.bigenorigins.com/pages/worldjournal，或掃描二維碼（見圖）回答問卷調查，就有機會獲得Bigen美源ONE PUSH染髮劑（見圖），共有50個名額，活動至9月30日截止。

生產美源的hoyu公司表示，美源ONE PUSH染髮劑，無需預混、即可完美遮蓋白髮。

超過一百年歷史的Bigen 起源於 1905 年，是日本第一男女染髮品牌，目前在全球 70多 個國家銷售。研究發現，在亞裔 染髮市場中，美源髮釆佔有27%的市場份額，顯示了亞裔民衆對於Bigen美源髮釆的喜愛。無論你的髮色、稠度、狀況、長度或風格如何，Bigen 都能產生良好的色彩效果。

hoyu美國 公司表示，Bigen美源髮釆染髮産品品質優良，作爲頭髮染色産品的先驅者，hoyu公司的口號是「染出您的好心情」，一直不斷通過創新、研發一系列護髮産品，包括了Bigen Speedy (美源髮釆)、Bigen Powder (美源粉末)、Bigen Silk Touch (美源護髮霜) 、Bigen Leave in Moisturizer (美源瞬效修潤髮妝水)、Bigen Men’s Speedy (Bigen美源男士快速染髮霜)、Bigen Aroma Hair Color Cream (美源芳香染髮霜)等等。從現在起，你自己動手也能徹底染色，使你的髮色鮮亮美麗。

「Bigen美源ONE PUSH染髮劑」共有10種顔色供消費者選擇，包括2號淺棕色、3號自然淺棕色(新推出)、3H蜂蜜棕色、4號自然棕色、4B酒紅棕色、4C香桂棕色、4M摩卡棕色(新推出)、5號深棕色、6號暗深棕色、8號自然黑色。

「Bigen美源ONE PUSH染髮劑」使用方法：將染髮劑擠在專用的染髮梳子上，不滴落、不髒亂，可遮蓋局部或全部的白髮，經濟實惠，可多次使用；10分鍾快速染髮，感覺年輕又自然，染髮霜不含氨水，可安心使用。

美源髮釆染髮産品在各大超市、參茸行、藥房及美容精品店均有銷售。詳情可電免費專線 1-800-848-4980，或上網www.BigenOrigins.com查詢。

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