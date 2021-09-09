生計月餅 限量版日月兔精裝禮盒 上市

生計限量版日月兔精裝禮盒

【洛杉磯訊】知名的生計食品，今年推出了精美限量版的日月兔精裝禮盒（見圖），新穎的禮盒設計時尚大方，裡面是八顆生計引以為傲的經典台式糕點。

中秋期間凡購買限量版日月兔禮盒，就有機會抽中金獎禮卷，贏得一份總值250元的生計中秋福袋。詳情可至生計官網查詢。

七十多年前，生計食品禮聘慈禧太后御膳房中的點心名廚，傾囊相授的獨門點心製作技術，無論在色、 香、 味全方面均力求完美，製作一絲不茍。日月兔精裝禮盒的台式糕點，引用一路傳承至今的獨家配方，維持一貫的皇家標準，堪稱 The Omakase of Taiwanese Pastry。

1950年，創辦人高奶奶為了在台灣 的全家人生計，成立了生計食品，以「這是一輩子的行當，要用心做，用良心做，用誠心做，生計是一輩子的事，是我們一輩子的生計」，也因靠著一絲不苟的精神實踐這幾句話，讓生計一直維持到今天。

生計食品在台灣經營了半個多世紀，1981年由第二代來美發展傳承，月亮仍然高掛，家依舊團圓。生計不變地傳遞對朋友的情意，對家人的心意及對團圓的記憶。美國 地域遼闊，華人 散居各地，為生活拼搏，每逢佳節倍思親，生計藉著一年一度的中秋佳節，以專業的素養，熱摯的心態，烹製各類月餅，服務全美華人。

生計秉持一貫慎選食材，嚴謹手工，在美本地製作，無論台式糕點還是傳統月餅，都是中秋送禮之好選擇。從即日起至10月10號中秋期間，生計官方網站每個星期都會有不同的特惠活動，詳情可至生計官網www.shengkee.com，或去電總公司查詢415-468-3800。