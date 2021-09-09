我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

接種嬌生不在補強針名單 1400萬人恐慌要「掉隊」了

李將軍走入歷史 維州拆除邦聯將軍塑像 群眾歡呼

生計月餅 限量版日月兔精裝禮盒 上市

洛杉磯訊
生計限量版日月兔精裝禮盒
生計限量版日月兔精裝禮盒

【洛杉磯訊】知名的生計食品，今年推出了精美限量版的日月兔精裝禮盒（見圖），新穎的禮盒設計時尚大方，裡面是八顆生計引以為傲的經典台式糕點。

中秋期間凡購買限量版日月兔禮盒，就有機會抽中金獎禮卷，贏得一份總值250元的生計中秋福袋。詳情可至生計官網查詢。

七十多年前，生計食品禮聘慈禧太后御膳房中的點心名廚，傾囊相授的獨門點心製作技術，無論在色、 香、 味全方面均力求完美，製作一絲不茍。日月兔精裝禮盒的台式糕點，引用一路傳承至今的獨家配方，維持一貫的皇家標準，堪稱 The Omakase of Taiwanese Pastry。

1950年，創辦人高奶奶為了在台灣的全家人生計，成立了生計食品，以「這是一輩子的行當，要用心做，用良心做，用誠心做，生計是一輩子的事，是我們一輩子的生計」，也因靠著一絲不苟的精神實踐這幾句話，讓生計一直維持到今天。

生計食品在台灣經營了半個多世紀，1981年由第二代來美發展傳承，月亮仍然高掛，家依舊團圓。生計不變地傳遞對朋友的情意，對家人的心意及對團圓的記憶。美國地域遼闊，華人散居各地，為生活拼搏，每逢佳節倍思親，生計藉著一年一度的中秋佳節，以專業的素養，熱摯的心態，烹製各類月餅，服務全美華人。

生計秉持一貫慎選食材，嚴謹手工，在美本地製作，無論台式糕點還是傳統月餅，都是中秋送禮之好選擇。從即日起至10月10號中秋期間，生計官方網站每個星期都會有不同的特惠活動，詳情可至生計官網www.shengkee.com，或去電總公司查詢415-468-3800。

台灣 華人 美國

上一則

洛杉磯台美商會推廣奇諾市一家成功華商

下一則

好康報您知

延伸閱讀

現做月餅受歡迎 華人買送外州友

現做月餅受歡迎 華人買送外州友
品回家月餅 寄千裏相思

品回家月餅 寄千裏相思
金麥遵古法製作純手工月餅/綠豆椪全面上架

金麥遵古法製作純手工月餅/綠豆椪全面上架
上海著名 杏花樓月餅及新雅月餅 上市

上海著名 杏花樓月餅及新雅月餅 上市
中秋月餅

中秋月餅
味美健康慶中秋 月餅之外的中秋好禮

味美健康慶中秋 月餅之外的中秋好禮

熱門新聞

一些中國父母紛紛「以愛之名」阻止孩子入美籍讓其回國盡孝。（檔案圖片）

中美不睦 中國父母阻子女入美籍 「回家啃老也沒關係」

2021-09-03 13:48
中國境內機場，留學生排著很長的隊伍。（留學生提供）

中國留學生赴美直飛航班 出發前被取消 要求改轉機

2021-09-02 02:20
紅岩峽谷地貌特殊，色彩艷麗。（蕭愛提供）

加州竟也藏赤壁 怪石嶙峋景美如畫

2021-09-02 14:59
房子裝修到一半，工人跑路的現象，近日在南加州屢屢發生。（讀者提供）

世說新聞／裝修到一半工人突跑路 坑慘買房華人

2021-09-04 13:34
華人家小偷破窗入，見主人在家就罵人還用鐵棍敲打。（天普分局臉書）

洛縣華人家小偷破窗入 見主人在家隔門大罵 還用鐵棍敲牆

2021-09-07 21:00
加州汽車市場近期出現反常跡象。（美聯社）

世説新聞／賺大了 華女開這車兩年 賣時增值上千元

2021-09-07 21:14

超人氣

更多 >
開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡

開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡
解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國
洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

大紐約今晚又有雷暴雨 恐再成災 紐約市府籲民眾警戒

大紐約今晚又有雷暴雨 恐再成災 紐約市府籲民眾警戒