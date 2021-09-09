世報第6場牛年理財線上講座 中獎名單

于趾琴社長用電腦隨機抽出幸運者。 （記者 高梓原攝）

【洛杉磯訊】世界日報 8月28日舉辦的第6場牛年理財系列線上講座-「房地產投資管理規劃」，昨天在本報舉辦抽獎，由社長于趾琴用電腦隨機共抽出10位幸運者，各獲$25 Amazon 禮卡，將於本周內用電子郵件寄給中獎人。

得獎名單如下：Jane Zhang、Amy chu、Peggy King、Wei Wang、Grace Shih、Minh Phan、Ursula Huang、Shu Steinlin、 Jianguo Huang、Lifen Zhou。

凡註冊聽講者，就算此場未中獎，名單仍會自動加入年底百元禮卡大抽獎， 年底共會抽 出$100 Amazon禮卡，共12名。

世界日報於2021年共會舉辦8場「牛年理財系列」線上講座，每月一場。第七場講座時間訂9月25日 (周六) 上午11時舉辦，講題是「壽險與遺產規劃」。

美國開國元勛之一，也是百元鈔票上的人物Benjamin Franklin曾經說過一句名言：「在這世上，只有死亡和稅收是不可避免的。」而遺產規劃之所以成為財富規劃的專有領域，就是建立在這個基本事實的基礎上。不管願不願意，每個人終究都要面對它們。

同時，九月份在全球被定義為Life Insurance Awareness Month，也就是「人壽保險 宣傳月」，主旨是幫助一般民眾瞭解擁有足夠人壽保險的重要性，鼓勵大家更好地了解生命的價值，並為了保護自己和摯愛親人做好準備。因此本報特地邀請有關專家，就這兩個議題詳加解說。

有興趣民眾可留意即將公布的講員、主講題綱、及註冊聽講連接或QR Code，以便上網註冊、屆時免費聽講。只要填問卷和註冊聽講，就可再參加該場$25 Amazon禮卡抽獎，共 10名；凡註冊聽講者也會自動加入年底百元禮卡大抽獎，歡迎民眾參加。