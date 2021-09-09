大莊家 中秋抽獎總計10萬現金及獎賞

【特曼庫拉訊】

大莊家賭場度假村 ( Pechanga Resort Casino) 歡慶中秋，在九月份舉行一連串精彩的中秋送大禮活動。歡樂好玩的「星級喜悅賀中秋幸運大抽獎」，於9月10日及9月24日兩個周五舉行，大莊家會員將可獲取總值10萬現金 及EasyPlay獎賞。

每個抽奬日將會抽出105位幸運兒，會員只要在抽獎日下午六時至晚上十時，以會員卡在角子機或桌上遊戲玩樂，賺取積分獲取抽獎機會。「大莊家」按會員級別獲取抽獎機會。紅卡會員將可獲得8次抽獎機會，白金卡會員可獲5次抽獎機會，金卡會員可獲3次抽獎機會，銀卡會員可獲1次抽獎機會。

9月10日及24日的每個抽獎日當天晚上七時，抽出50位幸運兒可獲取$250 EasyPlay獎賞，晚上八時抽出25位幸運兒可獲取 $500 EasyPlay獎賞，晚上九時抽出20位幸運兒可獲取$750 EasyPlay獎賞，晚上十時抽出10位幸運兒可獲取$1,000 現金大賞，總之玩得多中獎機會越多。抽獎得主名單將於「大莊家」娛樂場內的顯示屏每小時公佈。

此外，九月份逢星期二的中午十二時至晚上十時在活動推廣區，可參加「好運彩燈」刷刷樂，有機會獲取高達 $5,000獎賞。另還有「好運彩燈特別獎賞日」，訂在於9月9日、30日（週四）舉行。

「大莊家」服務專線1(877) 711-2946，地址是45000 Pechanga Parkway, Temecula，距洛杉磯 約一個半小時車程。