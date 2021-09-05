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勞工節打折 家電日用品9/7前搶好康

記者張宏／洛杉磯報導
各店家緊抓勞工節商機。(Kohl's推特)
各店家緊抓勞工節商機。(Kohl's推特)

疫情影響，今年勞工節有不少人留守在家網購，有不少時裝、床墊、電器和電子產品等好康，且不少促銷在9月7日結束。

Best Buy不僅可用低於500元的價格買到電視機，三星電器還有20%的折扣，另外購買精選的洗衣設備可享有100元的免費禮品卡。

Bloomingdales網站勞工節促銷。（Bloomingdales網站截圖）
Bloomingdales網站勞工節促銷。（Bloomingdales網站截圖）

亞馬遜在長周末購買機器人吸塵器、索尼耳機、空氣炸鍋和空氣淨化器等都有好康，如iRobot Roomba i7原價799元，現價649元。Sony WHXB900N降噪耳機原價248元，現價148元。原價429.99元的聯想Chromebook Flex 5 13吋筆記本電腦，現價355.98元。

Kohl's促銷活動中，已降價的商品最高可享受60% 的折扣，使用代碼TAKE10，購買超過25元的商品可額外享受10元的折扣，每消費25元即可獲得5元的 Kohl's Cash。

勞工節期間不論是實體店還是網上，都有好康。(Kohl's推特)
勞工節期間不論是實體店還是網上，都有好康。(Kohl's推特)

時裝類的Coach Outlet可享受Coach單品15%折扣和免費送貨。Michael Kors則有額外25%的折扣。Nordstrom 夏末特賣中提供高達60% 的折扣。Macy's家居品額外8.5折，Lululemon特價區勞工節低至5折。Stuart Weitzman Outlet勞工節低至3折，另外加額外7.5折。

在勞工節期間，戴森吸塵器和空氣淨化器最高可享受150元的折扣。以及Leesa 床墊現價只要500元。Solo Stov評分最高的火爐最高可享受 40%的折扣，是非常適合秋季的單品。

勞工 Macy's 疫情

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