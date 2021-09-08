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百科會計事務所談 如何成功申請失業金

【洛杉磯訊】

因為疫情很多人失去了工作， 申請失業金就成為了選項。為此，百科會計事務所介紹失業金的申請過程，並解析未能收到失業金的各種原因。

該事務所表示，申請失業金有三種方式，(一)網上申請。(二)打電話(電話特別難打)。(三)填表格寄給EDD(通常沒有下文)。

一般網上申請是最快的，提供申請步驟如下：(1)進入EDD(加州勞工部)的網站進行註冊，ID設置以自己常用的電郵為妥，以便能及時查看EDD發來的通知。需注意註冊後要立刻及時的進入郵箱並點擊EDD發來的鏈接，以驗證這是你的郵箱，否則48小時後鏈接會無效。(2)以註冊成功的電郵和自己設置的密碼重新進入EDD網站， 點擊「新的申請」， 即進入ID.ME的人臉驗證階段，ID.ME也需要註冊。特別注意人臉驗證時要儘量把臉部完全放入框內。(3) ID.ME通過後就開始正式填表，填上自己基本信息、合法工作身份、雇主資料和職業，最重要是說明失業原因和失業時間。需注意只有COVID-19引起的失業，才能領取聯邦特別補助款和一年以上的失業金。(4)當遞交了失業金申請後，要經常關注自己EDD賬戶的變化，一般兩週就能領取失業金。

如有申請或無法領到失業金的各類問題，可電408-329-7900百科會計事務所尋求協助，他們專精美中跨境公司和個人的各類財務、稅務諮詢和辦理事務，微信號a4083297900、Line是4083297900或WhatsApp是4083297900。

失業金 工作 勞工部

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