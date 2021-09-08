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Theranos詐騙案將開審 創辦人1.35億元豪宅曝光

補強針怎麼打？誰能打？科學意見不一 還有道德問題

線上升學講座 申請醫學院三大專業重點

【核桃市訊 】

亞裔學生往往對自己成績優秀感到自信，容易忽略專業重點，導致申請文章內容過於簡單，缺乏自己的實踐證明和醫學理解，無法清晰表達追求醫學的熱情從何而來，專業何在。部分學生抱著一顆救死扶傷的心，或者喜歡某科系醫生的工作而申請醫學院。但是申請材料裡，醫學院考核的三個專業重點不夠突出，導致未能錄取。

為此，陳肇新醫學博士將講解這申請醫學院的三大專業重點：臨床經驗、醫學研究、疾病專長，及案例分析，讓學生好好思考為什麼申請醫學院，以及如何準備。

有興趣的學生或家長，可複製以下網址直接觀看線上講座，從大學開始規劃，盡早從醫學興趣發展成專長，變成自己獨特的申請優勢：https://www.youtube.com/watch?v=pRsoSPQU1h0&t=1236s

主講人陳肇新醫學博士，畢業於常春藤名校Princeton普林斯頓大學，擁有多年從醫及升學顧問經驗，更獲得行政策略管理碩士（MBA）、法律碩士（MDR）、醫療管理碩士（MPH），組織發展管理學碩士（MSOD）多個學位。他曾擔任UCLA醫學院臨床教授，同時參與Princeton普林斯頓大學、紐約大學Mount Sinai醫學院、UCLA醫學院招生辦公室的審核及面試工作。多年來以一對一輔導學生方式，為學生制定升學培訓計劃，指導申請研究項目，輔導申請文章及面試，大大提高學生錄取機會，成功申請醫學院，及本科醫學連讀項目。

詳情可微信uscollegesuccess諮詢，或電話626-826-2833洽詢。

升學 面試 工作

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