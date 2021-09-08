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Shriners兒童醫院 中國城新兒科診所 開幕

【洛杉磯訊】

加州Shriners 兒童醫院（Shriners Children's South California ）與加聯泰平醫療網合作，在洛杉磯中國城原協和醫院成立一家新的專業兒科護理診所，提供兒童整形外科和整形重建手術診療。

這是Shriners 兒童醫院自2017年搬遷至巴沙迪那新址後，再次回到洛杉磯市為社區兒童提供需要的醫療服務。

該院的行政總監Christopher Dougherty表示，對位於洛杉磯市中心的 Shriners 兒童診所的成立，及將為患者和家庭提供便利的醫療服務感到興奮。每週五將有兩位兒童專科醫生到新診所看診，一位是Selina Poon (潘昭穎)兒科整形外科醫生(圖右)，她出生於香港，九歲隨父母移民南加州，大學期間到中國學習中文，會説粵、國、台語。畢業於柏克萊加大，後到USC學習稅法之後到Tulane Medical School、並在休斯頓Baylor College of Medicine，完成骨科外科住院醫師培訓，並在紐約哥倫比亞大學完成了小兒整形外科研究。是北美兒科骨科協會、美國骨科醫師學會的活躍成員，專精早發性脊柱彎曲、脊柱畸形、肢體畸形和馬蹄內翻足等。她五年前受邀加入南加Shriners兒童醫院。

潘醫師表示，Shriners兒童醫院全球有22家醫院，無論兒童是否有能力負擔醫療費用，都會全心全力的治療。Shiners兒童醫院擁有聖蓋博谷區唯一的一台3D X光掃描機，是她最喜歡的「玩具」，對病情診斷有非常大的幫助。該院也進行病例研究，需要與院內、院外的醫生探討病例，對醫療科技有非常大的幫助。

另一位會到新診所駐診的是中心唇裂計劃副主任姚楷南（Caroline Yao)也會中文，在哥倫比亞大學完成內科及外科學位，之後在南加大凱克醫學院完成整容手術認證，並獲得波士頓兒童醫院完顱面外科研究金。專業領域包括唇裂，隆鼻，耳朵畸形，眼底畸形，（咽喉功能不全）語音改善手術，燒傷，巨大痣和半面巨大兒童等。

加聯泰平醫療網醫療總監朱宏仁醫生表示，該醫療網之前接手原中國城的協和醫院，現提供泌尿科，心臟科診治，仍有很多空間可以利用。該醫療網接受加州白卡，包括兒童病患，專精兒童專科的華人醫生比較少，而Shiners 是國際有名的優秀兒童專科醫院，又有傑出的華人醫生，對於服務病患及社區的熱誠一致，雙方展開合作項目。該診所地址 531 W. College Street, Los Angeles ，有需要專業醫療協助可電1-888-486-KIDS洽詢。

南加大 加州 中國

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