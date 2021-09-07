台灣2021美國線上攬才Job Fair 歡迎報名

台灣 經濟部海外徵才活動於9月期間舉辦，現正舉行「2021美國 線上攬才Job Fair」，招攬各行業精英，至9月30日截止。歡迎報名及投遞履歷。

美國向來為台灣重要外資及技術的來源國，為協助台灣企業延攬產業發展關鍵領域人才，台灣經濟部自2013年起，每年均委託外貿協會籌組「經濟部赴美攬才團」，於美國重點城市巡迴辦理「企業與人才一對一媒合會」，協助台灣廠商尋找合適的高階科技人才，包含鴻海集團、台積電、聯發科、台達電子、華碩、台灣美光、鈺創科技、工研院、資策會、中華電信、台新金控、玉山銀行、兆豐銀行及大江生醫等企業，均曾透過這項活動進行攬才。

因去年受到疫情影響，無法組團赴海外辦理實體攬才活動。因此，外貿協會特別針對美國市場，辦理線上攬才展，協助台灣業者廣徵得海外人才履歷，加強招募技術、研發、業務、行銷及管理專業人才，以提升國內企業的國際競爭力。

「2021美國線上攬才Job Fair」至本月底止，針對洛杉磯 及舊金山地區專業人才，強力宣傳台灣企業徵才資訊，參加的台灣廠商涵蓋半導體產業、ICT產業、電腦周邊產業、製造業、金融服務業、生醫製材業等，廣邀美國人才及台灣留學生踴躍在線上投遞履歷，打破時區與地區隔閡，進行零距離的線上交流。本次徵才活動也邀請到南加州企業一同徵才。

「2021美國線上攬才Job Fair」報名可至網站：https://careers4u.tw/2021USA，並勾選「洛杉磯台灣貿易中心Taiwan Trade Center, Los Angeles」，人才報名及投遞履歷至30日截止，企業審閱及下載人才應徵履歷於9月20日至10月15日。