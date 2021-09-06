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美西天然食品博覽會 9/7至9/9 線上開展

【洛杉磯訊】

「美西天然食品博覽會」是世界三大國際天然保健食品博覽會之一。 隨著全球對天然食品的興趣日益濃厚，商機蓬勃，最新趨勢正轉向環保成分和有機產品。

本次博覽會將以數位缐上展示產品，包括虛擬展位、全方位樣品方案、交流機會、精選零售商/採購計劃以及其他專注於產品革命和趨勢的講座會議。 參展公司介紹會將於9月7日至9日舉行，在線諮詢攤位將開放至 12 月 31 日。

超過22家韓國公司組隊，將參加這項韓國農漁業食品貿易公司（Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation）的虛擬博覽會，展示各種健康產品，如人參、茶、農產品、飲料、小吃和發酵食品。參展公司可通過這個在線展會、與北美的買家見面。

美西天然食品博覽會提供七分鐘的展示說明，與通常以照片/目錄為導向的虛擬展位相比，這將呈現出更明亮的營銷策略，從而增加與買家合作的可能性。

此外，網絡博覽會不受時間和空間的限制， 與平均三到五天線下展會相比，虛擬展位長達近四個月讓買方賣方連繫，推廣會更簡單，參與成本也是線下活動的 60% 到 70%，是一種更經濟有較的營銷工具。

自從新冠疫情爆發以來，人們對健康食品的興趣比以往任何時候都高。 本屆博覽會主辦方對參展企業的產品進行嚴格審核， 如果產品包含一定水平或更高的人工成分將不准參加。 參加韓國館的22家企業產品均為全天然食品。 此外，人參、紅參、泡菜和豆醬等韓國食品，已被證明在健康和免疫領域具有效果。

美西天然食品博覽會於1981年首次舉辦。申請參加時博覽會規定，含有人工甜味劑、色素和調味品的產品將受到嚴格限制。此外，產品包裝和成分都須由組織者根據美國食品和藥物管理局（FDA)和美國農業部的規定預先批准。

疫情讓許多人更常在家做飯並尋找健康食品； 對方便的家庭食品的需求也穩步上升。韓國館的參展廠商將展示餃子、石鍋拌飯和鍋巴（nurungj）等可以取代的健康食品，對於在尋找清淡但健康的膳食的消費者而言，提供更多的選擇。同時韓國館也將展出綠茶、糙米零食、大米零食等可以替代零食、糕點等加工甜品。

2021 年缐上美西天然產品博覽會，將一目了然地展示健康趨勢。 可到expowest.com 了解更多信息。

美國 疫情 餃子

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