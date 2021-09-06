聖蓋博上谷水務局提醒居民 節約用水

聖蓋博 上谷水務局提醒聖蓋博谷居民，在2021年的乾旱期間，時刻節約用水，避免浪費自來水。

聖蓋博上谷水務局表示：「今天便應該為明天做好準備，因為我們對乾旱或乾燥的冬天並不陌生，我們以前也居住在這裡，知道如何節約用水。上谷水務區的目標，是通過提高用水效率的行動，來為聖蓋博盆地抗旱。」

水務局表示，由於居民節約用水的努力和地區出色的戰略規劃，已經為未來做投資的「貯存儲備」。大都會 水務區(MWD)有3.2百萬英畝(3.2M Acre-Feet)的區域存儲空間，並且有10萬英畝(100,000 AF)用於本地的地下水儲存。

自1992 年以來，上谷水務區的保護計劃，已節約了超過二百六十八億(26.8 Billion Gallons)的水源，在聖蓋博谷自2014年的上次乾旱以來，飲用水消耗量減少了25%。

加州 正面臨非常乾燥的狀況，州長紐森已宣布全州乾旱，並要求加州人自願將用水量降低15%，上谷水務區表示，已提供回扣和獎勵計劃，使節約用水更實惠住宅用戶，參與節約立即享受「回扣」優惠，希望大家居住的城市明天會更好。