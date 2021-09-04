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新世紀傢俱特賣勞工節折扣低至兩折

【洛杉磯訊】

「新世紀傢俱」於勞工節長週末期間，推出「勞工節大特賣」活動，特價商品折扣低至兩折，有關詳情可電626-285-9788查詢。

已有20多年歷史的「新世紀傢俱」，逾萬呎展示廳，貨品齊全。代理上百種意大利及美國名牌家具，全部低價出售，有各種沙發組合、餐桌椅組合、睡房組合、衣櫃或組合櫃及其他產品、新貨及樣品。

該店表示，因為疫情在家的時間增多，才發現家裡的家具也需要更換，讓疫情後給家一個新鮮感，也讓一家人住得舒適些。

這次的大特賣商品，包括有大型皮沙發椅特價99元、高級兩座位皮沙發148元、高級舒適皮沙發三座位和兩座位組特價349元、轉角沙發特價499元、大型實木五斗櫃特價199元、高級大型實木餐桌七件組特價488元、單人實木床98元、高級皮製雙人床99元、大型印尼實木床三件組特價299元、印尼全實木溫馨睡房六件組特價488元等。

另特別推出美國第一品牌Ashley家具大傾銷，有兩邊可躺型兩人坐布沙發399元、高級溫馨布沙發兩件組599元、高級真皮兩邊可躺型沙發兩件組1388元等，特價貨品先到先得，售完即止。

地址在250 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA (Las Tunas與Broadway之間)，勞工節長週末時間由上午11時至下午6時。

勞工 美國 疫情

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