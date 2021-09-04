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疫情升溫需重防疫 許氏新鮮參提升免疫力

【洛杉磯訊】

由許氏參業集團所屬的許氏參場，新鮮花旗參已經上市了。新鮮花旗參的養分比一般市面的乾參多出百分之十四，糖分也較少，而且食用起來帶有清香氣息，在秋天這個養肺季節，滋陰益氣花旗參有助於緩解秋燥，亦可保養呼吸系統。

花旗參是補氣保健的藥材，能有效提高機體免疫力。花旗參屬於溫補，是四季皆宜的補品。新鮮參食用的方式很多，可以直接切片吃，也可煮茶泡水或是煲湯，若在蒸煮米飯時加入少許也有一番風味。另外也適合泡酒飲用，可以小酌怡情。

許氏參業表示，集團成立於1974 年，為美加首家華人花旗參農場。許氏農場位於威州，北緯45度的當地氣候土壤等自然環境，是最適合花旗參生長之產地。許氏參場的新鮮參，生產工作環境及品質，符合美國農業部核訂農場生產規範最高標準GAP作業準則，依規定自農場採收後，必須用經過三口一百多公尺的深井所抽打上來的純淨井水，經過濾後兩次清洗新鮮參，再由人工仔細檢選，才能包裝空運到各地銷售。如此過程除了保留新鮮參清香口感與養分外，也提高了保存的期限。

具有農夫憨厚本質的創始人許忠政（圖右）表示：「新鮮參的成分濃郁，功效加倍，許氏參場選擇4-5年的花旗參，當天採收後隨即以空運方式到全美各地，並以特價供應」。總裁許恩偉（圖左）也強調：「自產自銷，才可以提供最高品質的新鮮參」。

許氏參業擁有自營參場，不經中間商代理，歡迎到各大超市及許氏特約經銷商選購。許氏購物網同時提供兩磅全美免費空運到府優惠。服務專線1-800-826-1577，網站www.hsuginseng.com。

美國 華人 免疫力

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