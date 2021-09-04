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Macy's Pasadena新設店中店 提供最新趨勢特價品

【洛杉磯訊】
梅西百貨巴沙迪那Backstage開幕
梅西百貨巴沙迪那Backstage開幕

Macy's Pasadena （巴沙迪那梅西百貨公司）的新概念商店 Macy's Backstage， 已盛大開幕，為梅西百貨的顧客提供了一個折扣區的店中店，提供時尚、潮流產品和設計師搶手貨，每天都有新商品到貨。

Macy's Backstage是在指定的梅西百貨店內的一個獨立商店，有特別折扣，它更像是梅西百貨的直銷店。店內所有的產品均由他們的專家團隊挑選，以低廉的價格找到最新趨勢的商品，讓在店內購物的消費者能負擔得起。

Macy's Backstage提供全品類型的女士、男士、兒童、配飾、鞋履和家居用品，還有一些在 Macy's 主商店中找不到的類別，例如季節性裝飾和設計師手袋。

在開幕慶典中，除了提供禮品、獎品之外，梅西百貨還為Pasadena Boys & Girls Clubs的成員提供 5 美元的禮品卡，讓他們來Macy's Backstage看看，並領取一些學習用品。

Pasadena Boys & Girls Clubs是一個致力於教育和青年發展的組織。每年為超過 2,000 名巴沙迪那地區的兒童和青少年提供服務，通過專注於學業成功、健康生活方式、良好性格發展和領導力的校外計劃和活動，改變孩子們的生活軌跡。其中許多兒童來自不利的經濟、社會和家庭環境。他們為每個孩子提供計劃和服務，不分種族、性別、宗教、經濟狀況或任何其他因素。

活動當天，Macy's的個人造型師Julia Hernandez 和 Parisa Khosravi Jafari （見圖），也向參加活動的客戶展示了 Macy's Backstage的最新返校趨勢的時裝。

當天在現場的多位Macy's Backstage顧客均表示， Backstage的商品選擇多和優惠價格，令他們喜歡在那裡購物。

Macy's Backstage為聖蓋博谷的民眾提供超過 13,000 呎的超值折扣購物場所。Macy's Backstage位於巴沙迪那梅西百貨公司的三 樓，緊鄰兒童部。地址是401 S. Lake Ave. Pasadena, CA。

開幕慶典中的Pasadena Boy's & Girl's Club 成員
開幕慶典中的Pasadena Boy's & Girl's Club 成員
兩位個人造型師在開幕式上提供展示。
兩位個人造型師在開幕式上提供展示。

梅西百貨 Macy's 聖蓋博

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