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日本富士醫療按摩椅 勞工節高達60%折扣

【羅蘭岡訊】
羅蘭岡旗艦店
羅蘭岡旗艦店

日本富士按摩椅羅蘭岡旗艦店 (見圖）舉辦勞工節大特價活動，高端醫療按摩椅DR. FUJI - The King of Medical Massage Chair ，提供高達60%折扣，高達60期分期付款，0 利息，0 頭款，十年保修三年免費。及任何品牌按摩椅以舊換新優惠。

按摩椅FJ-8500至尊豪華紳士按摩椅具有下列特點：(1)按摩到位，深入筋脈肌肉，深層減壓放鬆；(2)市面上唯一一台AI-4D SLL軌道人體工程學原理，再加頸部腰部加壓按摩，是全球唯一脊柱神經骨科協會認證的醫療按摩椅；(3)超過100各強力氣囊，全身95%面積的揉壓氣壓按摩；(4)人體GPS定位定點探測，人橋拉筋，徹底解除神經的壓迫症；(5)全自動24個程序，自我選擇高達724種手法，強度調節；(6)啟動藍牙HiFi熱療手機充電，記憶程序及自我適應自我調節； (7)腿部揉壓波型擠壓，腿部腳滾可輪。(8)快速一健到位，7寸LED觸健控制器。

日本富士高端醫療按摩椅FJ-8500常供不應求，尤其是在百年一遇的疫情之下，不少顧客認為健康價更高，如何活得更好，更健康，活得更長壽，買一台富士按摩椅是投資自己健康的好選擇。

查詢產品可電話 626-241-6828 。 日本富士高端醫療按摩椅羅蘭岡旗艦店地址1015 Nogales St. #113B，Rowland Hts, Ca 。

日本 羅蘭岡 疫情

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