上海著名 杏花樓月餅及新雅月餅 上市

濃情月意，又到了一年一度的中秋佳節。被授予「中國 馳名商標」和「上海著名商標」的杏花樓月餅、和新雅月餅，又在洛杉磯開賣了！

中秋月餅代表著中華民族文化傳統，也代表廣大華人思鄉情結。美國 帝豪貿易公司、攜手上海杏花樓集團，精選百年老字號上海老口味月餅，自2018年開始進入北美市場，為海外華人帶來家鄉的味道：包括杏花樓月餅，和新雅廣式月餅。

杏花樓月餅是「玫瑰豆沙」口味、8粒裝，新雅月餅是「心相悅」8粒裝，口味有奶油椰蓉、玫瑰細沙、蓮蓉月餅、綠豆蓉月餅、 上等五仁等。

上海杏花樓集團是一家以老字號餐飲業、特色食品加工業、和酒店業為核心產業的企業集團。旗下品牌及產品在上海家喻戶曉，享有盛譽。

杏花樓創始於1851年，距今已有170年的歷史。1928年杏花樓月餅問世，1993年被國內貿易部認定為第一批中華老字號，2007年杏花樓月餅的製作技藝，被列入上海市非物質文化遺產名錄，2009年被國家商務部再次認定為中華老字號，杏花樓商標被授予中國馳名商標和上海著名商標。

杏花樓最有名的豆沙，必用海門的特級大紅袍，用料十分考究，精細的製作工藝，是杏花樓月餅成功的奧秘。經過幾代人近百年的積累，杏花樓月餅的獨特配方已成為經典品牌資產。 杏花樓月餅在秉承中秋古韻的同時，根據市場的需要，不斷創新。

杏花樓集團做好產品品質的把控，把正宗家鄉味道送到美國，希望能夠得到廣大華人市場的喜愛。也希望美國廣大消費者，能多了解和品嚐杏花樓產品，並從中了解和喜歡上中國傳統餐飲文化。

新雅粵菜館（簡稱新雅）創始於1926年，2009年被國家商務部認定為中華老字號，「新雅」商標被授予中國馳名商標和上海著名商標。新雅以經營廣式粵菜而聞名，是上海名人名仕喜聚之地，眾多招牌菜、特色菜獨步上海、揚名中外。

什麼是中華老字號？它的認定是：品牌需創立於1956年以前；傳承獨特的產品、技藝或服務；有傳承中華民族優秀傳統的企業文化，具有中華民族特色和鮮明的地域文化特徵，具有歷史價值和文化價值；並且具有良好信譽，得到廣泛的社會認同和讚譽。

美國帝豪公司（DH&C ）是美國知名的中國食品進口商公司之一，也是一家領先的批發經銷商。他們為客戶提供一套全面的電子商務、技術、和商業解決方案，幫助中國知名品牌的食品在美國銷售。

杏花樓月餅和新雅廣式月餅，在各大華人超市 均有銷售，公司團體零售批發訂購，可去電美國帝豪626-203-7224洽 Eva或626-463-3706洽 Jun。