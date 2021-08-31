全球最大天然食品博覽會美西展9月7日、9日線上開展

以數字方式了解全球食品，Natural Products Expo West為買家帶來健康趨勢。

美西天然食品博覽會是世界三大國際天然保健食品博覽會之一。隨著全球對天然食品的興趣日益濃厚，商機澎勃，最新趨勢正轉向環保成分和有機產品。本次博覽會將以數位線上展示產品，包括虛擬展位、全方位樣品方案、交流機會、精選零售商 /採購計劃以及其他專注於產品革命和趨勢的講座會議。參展公司介紹會將於9月7日至9日舉行，在線諮詢攤位將開放至12月31日。

超過22家韓國公司組隊參加韓國農漁業食品貿易公司（Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation）的虛擬博覽會，展示各種健康產品，如人參、茶、農產品、飲料、小吃和發酵食品。

與會者將受益於虛擬展位、全方位樣品方案、交流機會、精選零售商/買家計劃和其他會議。最重要的是參展公司可通過這個在線展會與北美的買家見面。

自新冠疫情 以來，美西天然食品博覽會和紐約 美食展等活動被取消，韓國出口商幾乎無法與北美買家見面。不過，通過今年的線上博覽會，再次建立了與北美買家交流的渠道。在國內市場也受挫的情況下，恢復進入海外市場將是出口商的解決之道。

美西天然食品博覽會提供七分鐘的展示說明。與通常以照片/目錄為導向的虛擬展位相比，這將呈現出更明亮的營銷策略，從而增加與買家合作的可能性。

此外，網絡博覽會不受時間和空間的限制。與平均三到五天線下展會相比，虛擬展位長達近四個月讓買方賣方連繫，推廣會更簡單，參與成本也是線下活動的60%到70%。是一種更經濟有較的營銷工具。

自從新冠疫情爆發以來，世界各地的人們都看到飲食文化的重大變化。人們對健康食品的興趣比以往任何時候都高。本屆博覽會主辦方對參展企業的產品進行嚴格審核。如果產品包含一定水平或更高的人工成分將不準參加博覽會。參加韓國館的22家企業的產品均為全天然食品。此外，人參、紅參、泡菜和豆醬等韓國食品已被證明在健康和免疫領域具有卓越的效果。在現代，當消費者特別熱衷於保健時，經過驗證的保健功效的韓國產品將是滿足世界各地人們需求的最佳選擇。

美西天然食品博覽會於1981年首次舉辦，引領著天然、有機和健康食品市場。申請參加時，博覽會規定，含有人工甜味劑、色素和調味品的產品將受到嚴格限制。此外，產品包裝和成分都必須由組織者根據美國 食品和藥物管理局（FDA）和美國農業部的規定預先批准，因此與會者可以看到更精心挑選的產品。

疫情讓許多人更常在家做飯並尋找健康食品；對方便的家庭食品的需求也在穩步上升。韓國館的參展廠商也將展示餃子 、石鍋拌飯和鍋巴（nurungj）等可以取代的健康食品。 對於在尋找清淡但健康的膳食的消費者而言，提供更多的選擇。

尤其是在養生保健興趣達到頂峰的今天，韓國館將展出綠茶、糙米零食、大米零食等健康可以替代零食、糕點等加工甜品。

2021年線上美西天然產品博覽會將一目了然地展示全球健康趨勢。可到expowest.com了解更多信息。