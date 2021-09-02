中國信託銀行 提供即時轉帳 服務再升級

中國 信託銀行（CTBC Bank）數位銀行服務再升級，提供個人對個人的Zelle即時帳戶轉帳服務，讓你再也不用提供銀行帳號進行轉帳。

Zelle為全美最大的個人數位支付網路，提供個人與個人之間的即時銀行帳戶轉帳系統，一般銀行跨行轉帳需要一到三個工作天，透過Zelle 轉帳服務，資金在幾分鐘內即可入帳，且免手續費。凡持有中國信託銀行支票 帳戶，可透過網路銀行或下載行動銀行應用程式內建Zelle，只需輸入收款人的手機號碼或電子郵件地址，即可完成即時轉帳手續。無論外出與朋友聚餐、節日紅包禮金、旅行費用分攤或每月房租等，都可透過Zelle 完成轉帳付款，輕鬆方便又安全。了解更多，可上網www.ctbcbankusa.com/zelle。

中國信託銀行全美共有14家實體分行，遍及加州、紐約州及紐澤西州，今年年底將陸續於南加州增加數家實體分行，提供客戶更多分行據點。除了持續開設實體分行，銀行也投入大量資源整合開發數位銀行，數位銀行對客戶帶來更多便利性， 許多往返美國 及世界各地的客戶，均可透過數位銀行網上開設帳戶、轉帳及繳交帳單，完全掌握個人的理財交易。

除了網路定存帳戶，網路支票及儲蓄帳戶也提供優惠利率，並可透過網路數位銀行直接開戶。完成開戶後，可立即下載中國信託銀行行動銀行App，查詢帳戶餘額，帳戶轉帳，帳單支付，手機照相存入支票等功能，讓你不用出門也可完成一般日常銀行業務。此外，中國信託銀行為AllPoint免手續費自動提款機網路成員，持有中國信託銀行金融卡，可在全球超過五萬五千台的自動提款機提款，並免收手續費。

美國中國信託銀行擁有母行強大資金及資源做後盾，為客戶的企業建構國際化、多角化的版圖、提供個人全球性及全方位的金融服務。

中國信託銀行立足美國，放眼全球。擁有母公司中國信託商業銀行(台灣)強大的資源，扶助全美蓬勃發展的華人社區，提供各種存、放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。想了解更多詳情可上網，網址為：www.ctbcbankusa.com。