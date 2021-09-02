仁濟社區醫療中心 新診所開業剪綵

仁濟社區醫療中心開業剪綵

仁濟社區醫療中心羅斯密市新診所，日前舉行開幕剪綵，出席剪綵活動的有該醫療中心執行長于立都（圖左四），國會議員趙美心（左五）、羅斯密市市長 Polly Low（右四）、代理市長 Sean Dang、蒙特利公園市書記Vincent D. Chang （左二）等出席。新診所將提供優質的家庭科和兒科服務。

于立都執行長表示，在過去近 20 年裡，仁濟社區醫療中心一直為聖蓋博谷和洛縣低收入 和服務不足的患者和家庭，提供醫療服務，目前共有設有三個診所，兩個在蒙市。未來的目標會放眼東區，也會不忘初心，將使命繼續延續下去。

仁濟是非營利機構，有完善的醫療服務，包括家庭科、兒科、婦科、牙科、心理輔導科等。三個診所門診的時間為：週一至週五上午 9點至下午 6 點，週六上午 8 點至下午 5 點。並提供為患者安排免費門診接送服務。接受各種健康保險，紅藍卡 ，白卡，如收入低的族群現金支付會有優惠。

了解仁濟社區醫療中心的最新動態，可訪問官網 https://garfieldhealthcenter.org/,或關注官方微信 (ID: Garfield_Health_Ctr)、Twitter、Facebook、Instagram 等社交平台。

Rosemead新診所地址7740 Garvey Ave，電話 626- 927-0838。Monterey park診所地址701 S, Atlantic blvd，電話626- 300-9980 ；及210 N. Garfield Ave.,#203，電話 626- 307-7397。