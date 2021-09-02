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仁濟社區醫療中心 新診所開業剪綵

【洛杉磯訊 】
仁濟社區醫療中心開業剪綵
仁濟社區醫療中心開業剪綵

仁濟社區醫療中心羅斯密市新診所，日前舉行開幕剪綵，出席剪綵活動的有該醫療中心執行長于立都（圖左四），國會議員趙美心（左五）、羅斯密市市長 Polly Low（右四）、代理市長 Sean Dang、蒙特利公園市書記Vincent D. Chang （左二）等出席。新診所將提供優質的家庭科和兒科服務。

于立都執行長表示，在過去近 20 年裡，仁濟社區醫療中心一直為聖蓋博谷和洛縣低收入和服務不足的患者和家庭，提供醫療服務，目前共有設有三個診所，兩個在蒙市。未來的目標會放眼東區，也會不忘初心，將使命繼續延續下去。

仁濟是非營利機構，有完善的醫療服務，包括家庭科、兒科、婦科、牙科、心理輔導科等。三個診所門診的時間為：週一至週五上午 9點至下午 6 點，週六上午 8 點至下午 5 點。並提供為患者安排免費門診接送服務。接受各種健康保險，紅藍卡，白卡，如收入低的族群現金支付會有優惠。

了解仁濟社區醫療中心的最新動態，可訪問官網 https://garfieldhealthcenter.org/,或關注官方微信 (ID: Garfield_Health_Ctr)、Twitter、Facebook、Instagram 等社交平台。

Rosemead新診所地址7740 Garvey Ave，電話 626- 927-0838。Monterey park診所地址701 S, Atlantic blvd，電話626- 300-9980 ；及210 N. Garfield Ave.,#203，電話 626- 307-7397。

低收入 紅藍卡

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