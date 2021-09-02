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賭城房地產存貨仍低 房價不如想像中高

柳香淑

【拉斯維加斯訊】今年八月中旬，賭城拉斯維加斯的桑默林，有間房子以高於賣方出價7萬5千元的價格賣出；亨德森市則有間房子，與僅數年前的入手價相比，以增加近16萬元的價格賣出。不過你了解現今是什麼因素，造就賣方市場、以及對於想賣房的人有利呢？

拉斯維加斯的房產經紀Renee楊表示，首先市場上存貨數量低，可買的房子數量少。就往例來說，6個月的房屋存貨量是健康中立的，能讓想買房的買家有足夠的房源購買新房，但現在的市場上大約僅有2.6個月的房屋存貨量。這種僧多粥少的情況下，房價因而上升，造成了今日賣方市場的情況。

再者，房貸利率雖已不在歷史新低，但與往年相比仍在相對低點。想買房的人，因房貸低利率與往年相比，現在或許可負擔總價較高的房子了。另外現在許多公司開放員工遠距工作，許多人在家的時間更長，需要更多空間，產生了換房需求。

過去45年來的房價，若以以下三項設定條件計算：1) 聯邦儲備局經濟資料 ， 統計出的每一年第二季的房價中位數，並假定貸款買房者支付10%的頭期款；2) 房地美 (Freddie Mac) 統計的當年30年期固定房貸利率；3) 2021年的通貨膨脹率；過去45年裡只有2年的房價，讓貸款買房者支出的本金加上利息的總額比2021年低，分別是2010年與2020年。2010年房價大幅縮水，主因是2006、2007年的次貸風暴，讓很多房子被銀行拍賣或被迫short sale。2020年新冠疫情爆發，房貸利率創新低，而且房價尚未大幅上升，以至於本金加上利息的貸款總額較低。

現在買房，或許得花上更多心思與時間，才能尋得自己心儀的房。簡單來說是因房貸利率仍低，對於有穩定收入或經濟基礎的人，更有誘因進場買房，但是碰到現今市場上房產供給吃緊的狀況，對於買房者是有更多的挑戰；因此找對房地產經紀相對重要。

Renee楊擁有房產經紀與物業管理雙執照，電話702-728-0610，微信與Line ID: viorenyan。

房價 利率 貸款

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