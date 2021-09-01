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美國互惠財富集團「保費融資講座」反響熱烈

洛杉磯訊

近日，美國互惠財富集團為華人社區成功舉辦「保費融資」主題講座，獲熱烈反響。集團創始人兼首席執行官Tiffany Xu女士以「如何抓住Premium Financing保費融資的無限商機」為題主講。

此次講座反響十分熱烈，在講座中Tiffany 主要講解了什麼是保費融資，保費融資的獨特優勢，以及在低利息時代下，如何抓住保費融資的無限商機。

保費融資 (Premium Financing）簡單來說，就是向銀行借錢去買保險，並以該保單的現金退保價值作抵押，借助槓桿效應來賺取保單派息、與銀行融資利率之間的差額。保費融資可以撬動更高的「身故保額：保費」槓桿比，並放大保單的投資收益率。當然它也存在相對風險，投資者需尋求專業財富管理機構諮詢合作，規避保費融資存在的各種風險。面對觀眾提出的關於保險、理財、金融的各種問題，Tiffany從多角度進行了解答。

該集團表示，美國互惠財富作為利潤共享雙平台、華人財富管理機構，與頂級私人銀行合作，率先推出 「銀信保」保費融資服務，貸款利息最低至1.5%，而且美國保單和海外保單都能做，客戶不來美國也能買，無論在美國還是海外，互惠財富都可以幫客戶用低成本獲取收益。

了解詳情可撥打互惠財富的熱線877-728-8688或登錄官方網站https://www.skyvisionusholding.com/services/lifeinsurance/。

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