國泰銀行基金會捐款 打擊種族歧視及仇恨犯罪

國泰銀行基金會向各機構頒贈捐款支票。

國泰銀行基金會向五家非牟利機構各捐10萬元;這些機構倡導多元社區、並打擊仇恨亞裔 的犯罪。

這些機構分別是Stop AAPI Hate、Asian Pacific Policy and Planning Council(A3PCON)、Chinese for Affirmative Action(CAA)、Asian American Education Project(AAEdu)、及Asian Americans Advancing Justice–Los Angeles。

另外該基金會也10向家機構分別捐款1萬五千元至5萬元不等。善款來自國泰銀行今年初捐贈給基金會的100萬元款項。

國泰銀行副主席及基金會主席吳平原表示,這些機構的工作意義非凡,支持它們打擊種族歧視 及仇恨犯罪。相信這些捐款將有助構建更具包容性的社會。

基金會聯合主席Deborah Ching表示,該會捐款的策略是投資能促進多元包容的教育資源,改善下一代對亞裔人士的看法和態度奠定基礎。該會向這些機構提供重要的社區資源,支持他們孜孜不倦地抗擊反亞裔及其他種族的歧視行為。

Stop AAPI Hate、A3PCON及CAA的代表Manjusha Kulkarni(圖右三) 感謝國泰銀行和基金會的支持,讓該聯盟能繼續提升社會對反亞裔仇恨及種族歧視的關注;並通過向亞太裔人士提供資源及協助,找到解決種族主義 的方法。

Asian American Education Project聯合創辦人Stewart Kwoh (圖左三)表示,應對當前反亞裔暴力浪潮之際,感謝國泰銀行基金會着眼長遠,支持該會為不同背景的青少年提供長期教育,從根本上打擊無知和誤解。

Asian Americans Advancing Justice–Los Angeles首席執行官Connie Chung Joe (圖左一) 看到反亞裔的仇恨日益嚴重,成為疫情的替罪羔羊之際,國泰銀行這樣的亞太裔企業領袖挺身而出,協助打擊不義的種族主義、協助建立一個公正公平的社會。

另外,國泰銀行基金會將向10個機構捐款,獲得5萬元捐款的有華美博物館、LAAUNCH、Southern California Public Radio、LA vs Hate、Asian Americans Advancing Justice-San Francisco-Asian Law Caucus、UCLA Labor Center。獲得1萬五千元捐款的有Asian Law Alliance、Center for Asian Americans United for Self-Empowerment、華埠服務中心、Coalition for Humane Immigrant Rights。

基金會詳情可到cathaybankfoundation.org查詢。