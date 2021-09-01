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國泰銀行基金會捐款 打擊種族歧視及仇恨犯罪

洛杉磯訊
國泰銀行基金會向各機構頒贈捐款支票。
國泰銀行基金會向各機構頒贈捐款支票。

國泰銀行基金會向五家非牟利機構各捐10萬元；這些機構倡導多元社區、並打擊仇恨亞裔的犯罪。

這些機構分別是Stop AAPI Hate、Asian Pacific Policy and Planning Council（A3PCON）、Chinese for Affirmative Action（CAA）、Asian American Education Project（AAEdu）、及Asian Americans Advancing Justice–Los Angeles。

另外該基金會也10向家機構分別捐款1萬五千元至5萬元不等。善款來自國泰銀行今年初捐贈給基金會的100萬元款項。

國泰銀行副主席及基金會主席吳平原表示，這些機構的工作意義非凡，支持它們打擊種族歧視及仇恨犯罪。相信這些捐款將有助構建更具包容性的社會。

基金會聯合主席Deborah Ching表示，該會捐款的策略是投資能促進多元包容的教育資源，改善下一代對亞裔人士的看法和態度奠定基礎。該會向這些機構提供重要的社區資源，支持他們孜孜不倦地抗擊反亞裔及其他種族的歧視行為。

Stop AAPI Hate、A3PCON及CAA的代表Manjusha Kulkarni（圖右三） 感謝國泰銀行和基金會的支持，讓該聯盟能繼續提升社會對反亞裔仇恨及種族歧視的關注；並通過向亞太裔人士提供資源及協助，找到解決種族主義的方法。

Asian American Education Project聯合創辦人Stewart Kwoh （圖左三）表示，應對當前反亞裔暴力浪潮之際，感謝國泰銀行基金會着眼長遠，支持該會為不同背景的青少年提供長期教育，從根本上打擊無知和誤解。

Asian Americans Advancing Justice–Los Angeles首席執行官Connie Chung Joe （圖左一）  看到反亞裔的仇恨日益嚴重，成為疫情的替罪羔羊之際，國泰銀行這樣的亞太裔企業領袖挺身而出，協助打擊不義的種族主義、協助建立一個公正公平的社會。

另外，國泰銀行基金會將向10個機構捐款，獲得5萬元捐款的有華美博物館、LAAUNCH、Southern California Public Radio、LA vs Hate、Asian Americans Advancing Justice-San Francisco-Asian Law Caucus、UCLA Labor Center。獲得1萬五千元捐款的有Asian Law Alliance、Center for Asian Americans United for Self-Empowerment、華埠服務中心、Coalition for Humane Immigrant Rights。

基金會詳情可到cathaybankfoundation.org查詢。

亞裔 種族歧視 種族主義

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