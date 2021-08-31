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地產經紀Ramon吳：賭城租金漲近23% 買比租划算

拉斯維加斯訊

幾個月來，拉斯維加斯的房地產市場一直保持著創紀錄的高價格和快速銷售，這主要歸功於低廉的借貸成本，這讓購房者得以擴展預算。

根據最近統計數字顯示，內華達州南部5月房價飆升，但仍落後於全國平均水平，突顯出全國各地的房地產狂熱。史坦普道瓊斯指數公布的史坦普指數顯示，5月拉斯維加斯地區的房價同比上漲15.5%，而全國房價漲幅為 16.6%。

專精拉斯維加斯賭城房地產的Ramon吳表示，儘管 Vegas的房價上漲很快，但仍然落後於美國平均水平，因此，拉斯維加斯仍然是一個可以投資、且便宜的目標。

內華達州南部快速發展的市場，在房地產市場總體上仍然很熱，因為房屋銷售速度很快，買家支付的價格也創下了歷史新高。另外根據Zillow的最新市場報告稱，近幾個月來內華達州南部的租金也上漲，房屋增值也創下了新紀錄。拉斯維加斯地區今年7月主要住房，典型租金為1662美元，同比上漲22.7%。

信和地產（O'Harmony Realty）Ramon 吳表示，大賭城區內的房價，是每一個有收入的家庭都能夠負擔的價位，二手屋房價比重新再建造一棟更便宜。 假使一個四口之家年總收入在4萬元以下，居住在紐約或洛杉磯，將是非常的拮据，但搬到拉斯維加斯，這份收入可以夠一家四口過著小康的生活。

Ramon吳出生於台灣，來美國已經38年，從事房地產已經超過20年。他專精拉斯維加斯賭城買房、賣房、房地產投資、與管理 。

如果你打算在賭城買房，現在可能是好時機，買比租更划算的日子將不會太久，早一點可以提前累積房屋淨值。在拉斯維加斯買一套好學區的二手獨棟別墅約20到30萬元，由美國著名房地產開發商開發的全新獨棟別墅，也僅40到50萬美金。

這個價格在洛杉磯只能買到安全性低不講究學區的二手小公寓，一棟全新獨棟別墅至少要100萬美金左右。世界著名的拉斯維加斯賭場大道上的酒店公寓僅售30萬美金，年回報率高達8% 到10%，售後可委託酒店託管。

賭城有許多大型退休住宅社區，已安排好各種室內及戶外活動，而這些退休人士居住的社區大都有鐵門警衛，安全性高。

想了解拉斯維加斯房地產，可諮詢經紀Ramon吳 702-334-7767， 或從世界日報APP點擊他的廣告觀看視頻，有詳細的賭城最新訊息供參考。

房地產 賭城 房價

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