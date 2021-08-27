2021美國線上攬才Job Fair 9月開跑 歡迎免費報名 投遞您的履歷

美國 向來為臺灣重要外資及技術來源國，為協助臺灣企業延攬產業發展關鍵領域人才，由臺灣經濟部委託外貿協會辦理的「2021年美國線上攬才Job Fair」，訂於2021年9月1日至30日以線上方式進行，針對洛杉磯 及舊金山地區專業人才強力宣傳臺灣企業徵才資訊，參加的臺灣廠商涵蓋半導體產業、ICT產業、電腦周邊產業、製造業、金融服務業、生醫製材業等，廣邀美國人才及臺灣留學生踴躍在線上投遞履歷，打破時區與地區隔閡，進行零距離的線上交流。

本次徵才活動也邀請到南加州 企業一同徵才，參加2021美國線上攬才Job Fair的企業計有34家，名單如下：

半導體：台積電、台灣 美光、瑞昱半導體

電子/電機：宏碁、台達電子、華博、興隆創新

資通訊：台灣國際航電、訊連科技、玩美移動、普安科技、精益科技、極趣科技、

晶睿通訊

精密機械：可成科技、耀瀅精密

製造：FOXCONN、康寧玻璃、科毅研究、明門實業、瑞麗刀剪

金融/會計：台新銀行、華南商銀、勤業眾信

生技醫療：明基材料、大江生醫

網路新創：城網、谷宇科技、凱鈿行動科技

財團法人：資策會、洛杉磯台貿中心

南加 州企業：Karat® by Lollicup™、一路發食品、富達商業保險

有興趣參加者請至 https://careers4u.tw/2021USA 免費登記報名( 請勾選 ”洛杉磯台灣貿易中心” )、上傳您的履歷，您申請的職位將在十月經企業審核過後通知您進行面試。