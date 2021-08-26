亞凱迪亞新建設老有所依

Arcadia Living養老護理中心位Huntington大道和Sunset街區域，緊鄰各大商場與公園，交通便利。

老有所養，南加華人 社區老齡化問題日益普遍，南加著名優秀城市亞凱迪亞 市的Arcadia Living養老護理中心提供安心完善的服務，現在開放預約參觀。

Arcadia Living養老護理中心位Huntington大道和Sunset街區域，緊鄰各大商場與公園，交通便利。養老中心採用環形建築結構，共有83個房間可容納130個住戶。有不同房型滿足不同需求，每個房間都有充足的陽光。該中心特別設計綠化優美的庭院及池塘，讓長者充分享受靜謐時光。

該中心擁有一個堪比星級餐廳，主廚每日提供營養均衡的三餐。還有益智遊戲與電影 放映等各式休閒娛樂活動，保持長者身心運動，有益健康。此外還提供美容理髮，每周清潔房間與洗衣服務，以及預約接送看診或外出購物。

Arcadia Living養老護理中心位Huntington大道和Sunset街區域，緊鄰各大商場與公園，交通便利。

最重要的是有24小時看護人員及專業醫護團隊包括說中文的註冊護士長，周到細緻並充滿愛心的華裔管理團隊及認真負責的保潔維護團隊等近70位員工，全方位照顧長者的飲食起居。工作人員對居民的比例幾乎是1：1。中心還配備高科技追蹤定位系統，隨身Wi-Fi掛墜隨時隨地可呼叫護理人員，再加上專人每兩至三小時巡房，讓長者和家人踏實放心，得到最安全的照顧。該中心同家人一樣關心長者，讓長輩老有所依，歡樂常在，家人安心無憂！

Arcadia Living養老護理中心位Huntington大道和Sunset街區域，緊鄰各大商場與公園，交通便利。

亞凱迪亞養老護理中心，夏季限時優惠進行中，首月月租五折，心動不如馬上行動。服務專線1-888-777-1881。