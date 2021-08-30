世報 象印微電腦保溫電飯煲抽獎 幸運者出爐

象印Umami 微電腦保溫電飯煲。

世界日報 舉辦，百年品牌日本 「象印」提供微電腦保溫電飯煲 （Umami Micom Rice Cooker & Warmer）的抽獎活動，已圓滿結束，於27日由世界日報總經理李銘濱，以電腦隨機抽出幸運者，獲獎人Chen, Qi。（電話後四碼為3876），獲獎產品型號NL-GAC10，5.5杯，日本製造，價值303元，獎品會在30天內寄出。

全新具有象印獨家的「極致美味Umami」功能的Umami微電腦保溫電飯煲，日本製造，有5.5杯和10杯米容量可供選擇。不僅能煮白米飯，更能勝任多種不同的米種。以時尚黑色金屬外觀面世，新功能媲美象印旗下最先進的電飯煲；升級後的電飯煲具有微電腦產品系列中最豐富的功能。新增功能包括「蒸煮」、「快速茉莉香米」縮短烹飪時間，以及「稀飯」選項。「稀飯」功能，可以煮出各種早晚餐必備的海鮮粥、皮蛋瘦肉粥等各式粥品。

Umami微電腦保溫電飯煲採用先進的快思邏輯科技，可勝任多功能任務，包括烹飪品種多樣的米飯，以及「慢燉」和「蒸煮」等功能。在「蒸煮」設定下，可使用隨附的不含雙酚A的蒸籃，烹飪蔬菜或蛋白質食材。

如果你喜歡吃白米加糙米，還有由七八種米組成的健康米，睡前提早將米洗好，浸泡在鍋中，量好水位，設定好時間，第二天早上你會聽到悅耳的蜂鳴音樂，健康美味的米飯就煮好了，糙米吃起來口感很好，不會很硬，粒粒分明。不論煮什麼米都好吃、而且容易操作，只要按下選單中的項目，電飯煲就會自動啟動最適合的壓力等級。如趕時間，可選快速煮飯，縮短烹飪時間，煮出來的飯，口感還是很美味。如時間充裕，可以選擇慢煮，使米飯更香，更美味。

更多產品訊息，可訪問https://www.zojirushi.com/app/product/nlgac_sc。