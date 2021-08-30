35層現代化城市住宅PERLA 銷售中心開放

PERLA縱覽洛杉磯市中心美景。

位於洛杉磯 市中心，新一代百老匯 式的經典特色城市住宅-PERLA，將成為洛杉磯市中心的新篇章。

從靚麗的大廳到開闊的天臺休息室，及風格獨特的住宅本身，PERLA 引人注目的內飾融合現代設計和奢華材料，讓人聯想到百老匯迷人的過去，所有這些都結合了巧妙的設計，包括在整個舒適空間中展示的視覺藝術收藏品。

這個獨特的項目是Annie Wharton Art Consulting公司辛勤工作 的成就，它挑選了 800 多位洛杉磯當代藝術家的作品，從陶瓷、混合媒體裝置、繪畫到攝影和雕塑；致力於擁抱社區的多元化結構，選擇的藝術家中有90%是女性或有色人種藝術家。這些藝術家，為許多公共空間帶來了真實而精緻的精髓。PERLA 正在向社區的藝術家們發出動態聲明，即藝術作為一種關懷價值存在於這裡。藝術改變並豐富了洛杉磯的生活，而它在 PERLA 的表現形式多樣而廣泛。

LA PERLA 是一座為百老匯大街增光添彩的新公寓住宅，它有35層樓、是具有現代化設計和經典特色的城市住宅。提供各種工作室，其中涵蓋三座別具一格的全新設計師樣品房，多種戶型。價格從40萬元起。

PERLA銷售中心對外開放。想定制專屬的私人看房之旅，並獲得貸款信息，可電洽 213-568-6677，或上網www.livePerla.com，地址359 S. Broadway, Los Angeles,CA 90013。