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洛杉磯水電局「戶外器材退款計畫」節能又省錢

洛杉磯訊

洛杉磯水電局（LADWP）現正推出戶外器材退款計畫，為住宅客戶（租戶、房主和房東）和商業客戶，提供各種回扣和計畫，幫助他們的客戶更有效地使用能源和水，並在改善環境的同時節省資金和資源。

這個回扣計畫包含了：

（1）免費節水裝置：使用免費的廚房和浴室節水設備節省水和金錢。

（2）智能戶外澆水：查看節水型景觀設備的豐厚回扣，例如旋轉噴嘴噴頭、和基於天氣的灌溉控制器。

（3）草坪景觀：將你的草坪改造成可持續的景觀，並獲得高達 15,000 美元的回扣。

（4）高效的產品：節省大量智能產品，讓居家更節能。今年夏天，購買窗戶空調最多可節省 75 美元。

（5）在泳池中保持涼爽：當你從單速泳池泵升級到變速泵時，最高可返還 1000 美元。

（6）住宅能效貸款計畫 ：加州住宅能效貸款 (REEL) 計畫為租房者和房主提供融資，以升級家中的能源效率。 REEL 融資可用於節能窗戶/窗膜、暖通空調系統、LED、泳池泵、涼爽屋頂、絕緣材料、洗衣機、熱水器等。

想了解更多詳情可上網至ladwp.com/save查詢。

貸款 融資 加州

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