世界日報「中秋舞月光」戶外活動 歡迎商家設攤

9月21日就是中秋節，一項久違了的中秋戶外活動，訂中秋節前兩天的周末，在羅蘭岡東方明珠廣場舉行，除了歡迎民眾免費參加外，同時歡迎願意共襄盛舉的商家前來設攤。

這項名為「中秋舞月光」的活動是由世界日報主辦，時間是9月18日星期六下午2點到晚上10點， 9月19日星期日中午12點到晚上8點。現場有五花八門的商品，提供給觀眾來賓開心的價格；還有各式各樣的精彩節目，有歌舞表演，有遊戲，有月餅品嚐，有許願樹，還有比賽，講堂等等。

説到中秋節習俗很多，中秋的賞月活動叫「走月」，在皎潔的月光下，人們三五結伴，或遊街市，或泛舟河畔，或登樓觀賞月華；而來參加「舞月光」活動的民眾，到了晚上就是在月光下出遊了。

中秋還有個玩花燈習俗，中秋是中國 三大燈節之一，過節要玩燈。當然，中秋没有像元宵節那樣的大型燈會，玩燈主要只是在家庭、兒童之間。在兩天中秋舞月光活動現場，將備有月桃花許願樹，大家可以許個願，掛個燈籠，是項適合男女老少共行的美好之事。

活動中還安排了有趣的遊戲，闔家歡樂的吃餃子 比賽，由美國味全食品贊助，兩天各有一場，歡迎有興趣者到現場報名參加吃餃子。

當然，中秋吃月餅是必然習俗，月餅，又叫豐收餅、宫餅、團圆餅等，是古代中秋祭拜月神的供品。後來人們逐漸把中秋賞月與品嚐月餅，作為家人團圓的一大象徵。在「舞月光」當天，月餅品嚐是少不了的，以往在本報舉辦的中秋活動中，大月餅品嚐是最叫座的節目之一。

兩整天豐富多彩的歌舞節目中，將邀請洛城各路唱歌高手、演唱中、粵、英、閩南等，各種語言的月亮歌曲。還有各地風情的舞蹈節目表演，譬如爵士舞、西班牙Salsa、綱管舞、Line Dance、肚皮舞、中國民族舞、埃及拐杖舞、國標舞、乾隆扇舞、廣場舞、菲律賓倫擺舞、兒童拉丁舞、古典折扇舞、還有Hollywood Fashion Show、元極太極功夫扇、兒童功夫表演等。

另外還安排了福全健保 講堂，送給大家秋冬健保知識和小禮物。

舉辦地點東方明珠廣場，本來就有滿滿的飲食店，人來人往川流不息的客人，也將帶給參加廠商無限商機。目前保留攤位不多，聯絡或詢問詳情可電323-268-4982分機500。