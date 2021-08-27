Ivy Chamber Strings 夏季音樂盛宴 受好評

日前位於橙縣的Yorba Linda Cultural Arts Center ，迎來了一場別開生面的夏季音樂會（Summer Concert ），由加州 註冊非盈利慈善組織Ivy Chamber Strings所舉辦，來自該慈善組織的44位樂手參加了這次音樂會，他們年齡最大的15歲，最小的只有4歲 。

Ivy Chamber Strings 地處加州美麗的城市Yorba Linda，自2019年成立以來一直致力於為加州華裔 青少年，提供高質量的管弦樂團的指導與訓練，促進中美文化交流，豐富孩子們的音樂文化生活，也為孩子們提升以後申請高校背景和義工服務提供幫助。樂團成立以來已應不少中美文化團體邀請參加多場表演。

Ivy chamber Strings特別邀請到FASO樂隊首席小提琴家Bobbie Sanchez；著名大提琴演奏家、SYMF會員名師蔡佳紋；中提琴表演家、小提琴與鋼琴教學名師Kyle Bague等為樂團指揮。除了定期樂團訓練之外，Ivy還定期邀請音樂大師教授大師課（Master Class)， 並為學生們提供、推薦和指導參加中美的各項音樂競賽和演出。

當天下午的音樂會上，來自7個不同group的小樂手們表演了 Por Una Cabeza等14首經典合奏曲。精彩的表演贏得了現場陣陣掌聲。來自美國 FASO樂隊的總指揮Conductor - Maestro Bob Shroder也出席了音樂會，並對小樂手們的出色演出給予了高度評價。

Ivy Chamber Strings樂團的秋季試鏡測試（Audition) ，將在8月29日周日於City Of Yorba Linda舉行，屆時會選出優秀小樂手參加WorldStrides在聖地亞哥舉辦的全美Heritage Festival Orchestra比賽。

有興趣的民眾可致電 626-208-7536 Annie，或 949-705-8209 雨辰 。網址ivyexcellent.com，地址16960 Bastanchury Rd., #E ,Yorba Linda。