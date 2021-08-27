加州公共衛生部 鼓勵接種疫苗新活動

加州 公共衛生部(CDPH)為鼓勵更多民眾接種疫苗 ，於8 月及9月，在626夜市位於亞凱迪亞 市Santa Anita 跑馬場，以及柯斯塔梅沙市橙縣博覽會中心（OC Fair and Event Center, Costa Mesa）的兩個現場，提供疫苗接種服務，凡接種疫苗的民眾，均可獲得精美贈品。

此外，各知名社交網紅如AJ Rafael、Asian Boss Girl、Soy Nguyen及Shu，也將以發文或親臨現場的方式，支持並宣導接種疫苗的重要性，因為這正是保護自己、家人和社區，以及遏制新冠病毒與其變種株傳播的最重要方法。

加州公共衛生部致力引導加州民眾齊心抗疫，自疫苗安全面世以來，不但推出各種亞裔語言的「全民全心齊免疫」行為激勵系列，更積極推動全面的疫苗接種計劃、普及疫苗常識，並傳播疫苗相關信息，以提高民眾的接受度。此次疫苗接種，民眾在現場即可選擇適合自己情況的疫苗接種。

新冠疫苗工作組高級通訊官員Martha E. Dominguez博士表示：「我們知道將疫苗帶到人們工作、生活及娛樂的地方非常重要，所以希望通過這一連串的「快閃」臨時疫苗接種站，能讓更多人了解疫苗的重要性、並加入接種疫苗的行列，如此才能保護自己、家人以及身邊的人。」

疫苗接種地點在亞凱迪亞Santa Anita Par跑馬場（ 285 Huntington Dr.)，日期為8月27至29日，以及9月3至5日兩個週末；疫苗接種地點在Costa Mesa的橙縣博覽會中心 (OC Fair and Event Center)，日期為10月1至3日、10月8至10日、10月22至24日三個週末。屆時加州公共衛生部提供的疫苗接種站，將在現場提供接種服務。

加州在新冠疫苗接種上處於全美領先地位，已接種超過四千五百萬劑，並有76.7%符合資格的人口至少接種過一劑疫苗。新冠疫苗安全、有效且免費，而且現在接種疫苗無需預約，只要年滿12歲都可直接前往各接種點免費接種。尚未接種疫苗的加州民眾歡迎上網MyTurn.ca.gov查找鄰近的接種點，或去電(833) 422-4255預約接種。若想獲得有關新冠疫苗的信息，可瀏覽中文網站VaccinateALL58.com/Chinese。