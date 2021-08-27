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惠安納健保 讓銀髮族輕鬆照顧自己健康

【洛杉磯訊】

惠人關懷、以人為本。惠安納醫療保險公司幫助耆老，讓銀髮族可以更輕鬆照顧自己的健康。

學校開學了，銀髮族們暑假中和孫子孫女一起度過美好時光了吧。無論你們是否住在一起，暑假中都是增進感情的好時機。是否曾用母語給他們讀民間故事和書藉？是否和孫子們一起參加線上課程，提高了棋藝或學習了新招式？和孩子們在一起歡樂多多。但享受時光的同時，不要忘了關注自己的健康。

惠安納（Humana）是一家美國健康保險公司，截至2020年，Humana在美國擁有超過2000萬的會員，4萬6000名員工。該公司在「財富」美國500強名單中排名第52 ，它也是美國第三大健康保險公司。

惠人關懷、以人為本。惠安納醫療保險公司幫助耆老，讓銀髮族可以更輕鬆照顧自己的健康。因為該公司已擁有超過30年聯邦醫療保險的豐富經驗，和超過840萬的聯邦醫療保險優勢計畫與處方藥計畫的會員。他們提供包括惠安納Gold Plus HMO的各種各樣聯邦醫療保險優勢計畫，以迎合銀髮族的需求。他們也提供專注的醫療保健服務，讓長者的醫療健保之路變得更輕鬆容易。

如果你因搬遷或首次申領聯邦醫療保險（紅藍卡），可以找一個適合你的生活習慣，並提供相應福利的健康保險計劃。比如惠安納健康保險(Humana) ，有眾多聯邦醫療保險優勢計劃可供選擇。惠安納擁有超過 30 年聯邦醫療保險的豐富經驗，還有超過 840 萬的聯邦醫療保險優勢計劃與處方藥計劃會員。

惠安納力求為會員的聯邦醫療保險計劃提供額外福利。惠安納 (Humana) 的 Gold Plus HMO計劃可能包括以下額外福利：針灸、牙科、視力和聽力保障。內含處方藥保障，幫助你支付某些藥物的費用。每季度$125 元的成藥和個人護理產品補助金。提供海外緊急醫療保障。透過 SilverSneakers 計劃免費獲得健身房會籍。

詳情可電1-855-778-8206 （聽障專線711） 週一至週五上午 8 點至晚上 8 點，以獲得有關醫療保健問題的普通話回覆；或前往他們簡明易懂的中文網站 Humana.com/ChineseCA 獲取更多資訊。

如果你失去福利、搬遷或首次申領聯邦醫療保險（紅藍卡），可聯絡持照的惠安納 中文銷售代理人，了解你是否有資格今天就加入。電話登記加入很容易；無需親自到辦公室。

聯邦醫療保險 美國 福利

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